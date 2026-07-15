37 صفقة في «الميركاتو المحلي» تُعيد رسم خريطة «دوري أدنوك»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

مع انطلاق فترة التسجيل الأولى للاعبين «الميركاتو الصيفي» رسمياً 13 يوليو الجاري، والتي تستمر حتى 28 سبتمبر المقبل، تواصل أندية دوري أدنوك للمحترفين إعادة رسم خريطة المنافسة، استعداداً للموسم الجديد 2026-2027، بعدما شهدت السوق حتى الآن 37 صفقة محلية، بواقع 13 إعارة و24 انتقالاً داخلياً، مقابل حضور أقل للتعاقدات الخارجية.

وفرضت الإعارات والانتقالات الداخلية نفسها على المشهد في الأسابيع الأولى من سوق الانتقالات، في مؤشّر يعكس توجُّه الأندية نحو الاستفادة من اللاعبين الذين يمتلكون خبرة مسبقة بأجواء الدوري، بما يضمن سرعة الانسجام والجاهزية قبل ضربة البداية.

وتصدَّر العين وشباب الأهلي قائمة الأندية الأكثر نشاطاً في ملف الإعارات، بينما شهدت الانتقالات الداخلية عدداً من الصفقات البارزة التي أعادت رسم خريطة المنافسة، يتقدمها انتقال التوجولي لابا كودجو، الهداف التاريخي للعين، إلى الشارقة بعقد يمتد لموسمين، وتعاقد الجزيرة مع الظهير الدولي روبين كانيدو قادماً من الوحدة، وانتقال الحارس خالد السناني من الوصل إلى شباب الأهلي، إلى جانب صفقات مؤثّرة دعّمت مختلف الأندية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتصدَّر العين قائمة الإعارات بسبعة لاعبين، بعدما أعار المدافع كاوا باستيان إلى حتا، وكوامي إلى يونايتد، وسيكو بابا إلى عجمان، ودرامان كوماري إلى الظفرة، وريلوانو ساركي إلى خورفكان، وسالومون سوسو ومحمد عوض الله إلى بني ياس، كما وافق على إعارة نسيم شاذلي إلى النصر.

وفي المقابل، أعار شباب الأهلي الثنائي سعيد سليمان ودريسا كواليبالي إلى حتا، والحارس راشد سالم إلى يونايتد، فيما انتقل الحارس عيسى أحمد الهوتي من كلباء إلى الظفرة على سبيل الإعارة، كما انتقل أداما ديالو من الوصل إلى خورفكان بالنظام ذاته.

وعلى صعيد الانتقالات النهائية، تصدّرت صفقة انتقال لابا كودجو إلى الشارقة المشهد، إلى جانب تعاقد «الملك» مع مدافع الرأس الأخضر ديني بورجيس قادماً من البطائح، فيما ضمَّ يونايتد بندر الأحبابي في صفقة انتقال حُر، وتعاقد الجزيرة مع روبين كانيدو، واستقطب النصر ليونيل وامبا من الوحدة.

وشهدت تحرُّكات الوصل نشاطاً لافتاً بضمِّ الحارس عبدالرحمن العامري من الجزيرة، والمدافع الدولي ساشا إيفكوفيتش من الوحدة، ولاعب الوسط يحيى نادر من العين، وليوناردو سباداسيو من كلباء، بينما تعاقد كلباء مع أنطونيو جونيور من النصر، ويوسف المهيري من الوصل، وعبدالله الرفاعي من خورفكان.

كما دعّم عجمان صفوفه بالتعاقد مع جوبسون من الظفرة، ومحمد جمعة «بيليه» وأحمد الزيودي من البطائح، ولورينسي دو من خورفكان، وعبدالله التميمي من النصر، فيما ضمَّ خورفكان الجامايكي جونيور فليمينجز قادماً من عجمان، والإيفواري جيان نجيسان من الوصل، وتعاقد الظفرة مع محمد الحمادي من العروبة، بينما استقطب حتا الحارس إبراهيم عيسى من البطائح، والمدافع خالد عبدالله من دبا، وضمَّ يونايتد لاعب الوسط المغربي أنيس كريمي، قادماً من حتا.

أرقام من حركة «الميركاتو» المحلي

37 صفقة محلية

24 انتقالاً داخلياً

13 صفقة إعارة

8 العين الأكثر نشاطاً في الإعارات