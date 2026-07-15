مونديال 2026: محاولة سطو على منزل لامين يامال



مدريد (أ ف ب)

تعرض منزل نجم المنتخب الإسباني لامين يامال لمحاولة سطو في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، بعد ساعات من فوز منتخب «لا روخا» على فرنسا 2-0 في نصف نهائي مونديال 2026، وفق ما أعلنت الشرطة والصحافة الكاتالونية.

وقال متحدث باسم شرطة كاتالونيا «موسوس ديسكوادرا» إنه «وقعت محاولة» سطو مسلح «في مسكن بمدينة إسبلوجيس دي يوبريجات» في ضواحي برشلونة، موضحاً أنه لا يمكنه الكشف عن هوية صاحب المنزل حفاظاً على خصوصيته.

وبحسب صحيفة «لا فانجوارديا» الكاتالونية، فإن ملكية المنزل تعود إلى يامال.

وأوضحت الصحيفة أن شخصين ملثمين تسلقا جدار المنزل، لكنهما فرا بعدما فوجئا بعناصر الأمن الخاص.

ووقعت محاولة السطو عند الفجر، بعد ساعات من نهاية المباراة التي شهدت إقصاء «لا روخا» منتخب «الزرق»، بفضل ركلة جزاء حصل عليها يامال وترجمها ميكيل أويارسابال بنجاح (22)، قبل أن يضيف بيدرو بورو الثاني (58).

وأشارت «لا فاجوارديا» إلى أن ملكية المنزل كانت تعود سابقاً إلى المدافع الدولي السابق جيرار بيكيه والمغنية الكولومبية شاكيرا، عندما كانا يعيشان معاً في برشلونة.

كما أعلنت الشرطة الكاتالونية فتح تحقيق في عملية «سرقة بالعنف» أخرى استهدفت منزلاً في المدينة نفسها، على مقربة من منزل يامال.

وتُعد عمليات السطو على منازل لاعبي كرة القدم، خصوصاً في العاصمة مدريد، أمراً مألوفاً، إذ كان العديد منهم في السنوات الأخيرة ضحية لها أبرزهم الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي رودريجو وداني كارفاخال.