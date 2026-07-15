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الرياضة

الإماراتية فاطمة العوضي تستعد لرحلة تسلق بارتفاع 7134 متراً

الإماراتية فاطمة العوضي تستعد لرحلة تسلق بارتفاع 7134 متراً
15 يوليو 2026 17:33


أبوظبي (وام)
تستعد الإماراتية فاطمة العوضي، البالغة من العمر 18 عاماً لخوض تحد جديد في مسيرتها الرياضية يتمثل في تسلق «قمة لينين» في سلسلة جبال بامير على الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان خلال شهر يوليو الحالي ضمن مشروعها لاستكمال تحدي «القمم السبع» الذي يقوم على تسلق أعلى قمة جبلية في كل قارة تمهيداً لتحقيق إنجاز «المستكشف الكبير - Explorer's Grand Slam» الذي يجمع بين القمم السبع والوصول إلى القطبين الشمالي والجنوبي.
وتأتي هذه المحطة بعد سلسلة من الإنجازات التي حققتها فاطمة إذ أصبحت أصغر شخص عربي يصل إلى قمتي «فينسون» و«هرم كارستنز»، وأصغر إماراتية تبلغ قمة «جبل إلبروس»، كما نجحت في تسلق قمم كليمنجارو وإلبروس وفينسون وهرم كارستنز، لتنجز بذلك أربعاً من القمم السبع.
وتخوض فاطمة رحلة تسلق «قمة لينين»، التي يبلغ ارتفاعها 7134 متراً فوق سطح البحر برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، في خطوة تعكس دعم القيادة للشباب وتمكينهم من تحقيق الإنجازات النوعية في مختلف المجالات.
وبدأت فاطمة شغفها بتسلق الجبال خلال مشاركتها في «برنامج جائزة دوق إدنبرة الدولية» أثناء دراستها في المرحلة الثانوية، قبل أن تحدد هدفها بإكمال تحدي «القمم السبع» قبل بلوغها سن العشرين، مستندة إلى العزيمة والانضباط، ومواصلة تطوير قدراتها الرياضية بالتوازي مع دراستها الجامعية في تخصص الاقتصاد.
وأكدت فاطمة أن دعم صاحب السمو رئيس الدولة يشكل دافعاً كبيراً لمواصلة مسيرتها وتحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرة إلى أن هدفها يتمثل في رفع علم دولة الإمارات على أعلى القمم العالمية، وإلهام الشباب لخوض التحديات وتحويل الطموحات إلى إنجازات.
وأضافت أنها تتطلع إلى استكمال تحدي «القمم السبع»، إلى جانب تحقيق إنجاز رياضي جديد يتمثل في تسلق جبلي «إيفرست» و«لوتسي» خلال 24 ساعة، بما يعزز حضور الإمارات في سجل الإنجازات العالمية لرياضة تسلق الجبال.

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