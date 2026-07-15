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الرياضة

منتخب كرة الطاولة يشارك في بطولة غرب آسيا بالأردن

منتخب كرة الطاولة يشارك في بطولة غرب آسيا بالأردن
15 يوليو 2026 19:18

 
دبي (وام)


أعلن اتحاد كرة الطاولة، مشاركة منتخباتنا الوطنية لفئات الشباب والناشئين والأشبال في بطولة غرب آسيا، المقررة في الأردن خلال الفترة من 12 إلى 20 أغسطس المقبل للفئات السنية تحت 11 و13 و15 و17 عام.
وخضع لاعبو المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعداد للمشاركة، لفحوص طبية وتقييم صحي شامل، وذلك للتأكد من جاهزيتهم الصحية والبدنية قبل انطلاق البرنامج الإعدادي وخوض البطولة.
وقال راشد عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير المنتخبات الوطنية، إن الفحوص أُجريت وفق أحدث البروتوكولات الطبية المعتمدة في طب الرياضة، وبإشراف نخبة من الأطباء والاستشاريين والكوادر الطبية المتخصصة.
وأوضح أن برنامج إعداد المنتخب يتضمن أيضاً التوجه إلى أوزبكستان يوم السبت المقبل لإقامة معسكر تدريبي خارجي والمشاركة في بطولة دولية، ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل خوض منافسات بطولة غرب آسيا.

كرة الطاولة
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منتخب الطاولة
بطولة غرب آسيا
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