حمدان بن مبارك يشيد بمشاركة طاقم التحكيم الإماراتي بمونديال 2026



دبي (وام)

أشاد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد كرة القدم، بمشاركة طاقم التحكيم الإماراتي في نهائيات كأس العالم 2026، وأكد معاليه أن النجاح الذي تحقق جاء نتيجة الاستعداد المميز للحدث الكروي الدولي الأكبر في العالم، مشيراً إلى أن التحكيم الإماراتي يواصل ترسيخ أقدامه بقوة في المحافل الرياضية وتحقيق نجاحات متتالية.

وهنأ طاقم التحكيم الإماراتي المكون من حكم الساحة الدولي عمر آل علي والحكم الدولي المساعد محمد أحمد يوسف وحكم تقنية الفيديو محمد عبيد خادم على نجاح مهمتهم المونديالية، وقال: إن الحكم الإماراتي يسجل حضوراً مميزاً في البطولات التي يشارك في إدارة مبارياتها سواء كان حكما للساحة أو في غرفة الفيديو وهذا دليل على وجود بيئة محلية مناسبة تساعد قضاة الملاعب على تطوير مهاراتهم وأداء واجباتهم بأفضل صورة.

وأضاف معالي الشيخ حمدان بن مبارك أن سفراء الصافرة الإماراتية كانوا على قدر المسؤولية ومثلوا الدولة خير تمثيل في هذا المونديال داعيا الأجيال الجديدة من حكّام الكرة إلى الاستفادة من التجارب القارية والدولية لهذا الطاقم المثابر والمميز.

وثمن معالي رئيس الاتحاد مشاركة الحكم المونديالي السابق محمد عبدالله حسن بصفته محاضراً لحكام كأس العالم 2026.

وكان طاقم التحكيم الإماراتي الدولي، الذي شارك في إدارة مباريات المونديال قد عاد بعد ختام مشاركته في إدارة مباريات البطولة، التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وقال حمد أحمد المزروعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن مشاركة سُفراء الكرة الإماراتية في كأس العالم 2026 تجسد المكانة الكبيرة التي وصل إليها التحكيم الإماراتي على الساحتين القارية والدولية، مشيرا إلى أن الأداء الذي قدموه طوال البطولة يعكس كفاءة وخبرة قضاة الملاعب الإماراتيين، ويضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل التحكيم الإماراتي.

وشهدت البطولة حضورًا مميزًا للطاقم الإماراتي، حيث أدار عمر آل علي «حكمًا للساحة» بمعاونة محمد أحمد يوسف «مساعدًا أول» ومحمد عبيد خادم «حكمًا لتقنية الفيديو» مباراة نيوزيلندا ومصر ضمن منافسات المجموعة السابعة.

كما تم تكليف الدوليين عمر آل علي «حكمًا رابعًا»، ومحمد أحمد يوسف حكمًا مساعدًا أول«في مباراتي الولايات المتحدة الأميركية وتركيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة، وكندا وجنوب أفريقيا في دور الـ32.

وسجل محمد عبيد خادم حضورًا لافتًا ضمن طواقم تقنية الفيديو، حيث شارك داعمًا لحكم الفيديو في مباريات هايتي واسكتلندا ضمن المجموعة الثالثة، والأرجنتين والجزائر ضمن المجموعة العاشرة، والتشيك وجنوب أفريقيا ضمن المجموعة الأولى.

وظهر محمد عبيد خادم مساعدًا لحكم الفيديو في مباريات الكونغو وكولومبيا ضمن المجموعة الحادية عشرة، وتونس وهولندا ضمن المجموعة السادسة، وإنجلترا والكونغو في دور الـ 32، واختتم مشاركته حكم فيديو احتياطيًا في مباراة النرويج وإنجلترا في الدور ربع النهائي.