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الرياضة

استراتيجية جديدة لـ«اتحاد الجولف» تستهدف إعداد أجيال وطنية تنافس عالمياً

استراتيجية جديدة لـ«اتحاد الجولف» تستهدف إعداد أجيال وطنية تنافس عالمياً
15 يوليو 2026 20:00


دبي (وام)
ترتكز استراتيجية اتحاد الجولف، على إعداد جيل جديد من اللاعبين المواطنين القادرين على تمثيل الإمارات في المحافل القارية والعالمية، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لرياضة الجولف.
وأكد سالم بن دسمال، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الإعلام والتسويق، أن الاتحاد برئاسة اللواء طيار (م) عبدالله السيد الهاشمي، يمضي وفق استراتيجية طموحة طويلة المدى تستهدف بناء منظومة متكاملة لتطوير اللعبة، تبدأ من نشرها في المدارس، مروراً بالأكاديميات ومراكز التدريب، وصولاً إلى إعداد أبطال قادرين على المنافسة في أكبر البطولات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على نشر رياضة الجولف في المدارس الحكومية والخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية، إلى جانب دعم أكاديميات الجولف في الأندية والملاعب، مع التركيز على الفئات السنية باعتبارها الاستثمار الحقيقي لمستقبل اللعبة.
وقال إن الاتحاد يعتمد فلسفة «المسار الاحترافي للاعب»، التي تواكب اللاعب منذ التعرف إلى اللعبة داخل الأسرة والمدرسة، مروراً بالأكاديميات ومراكز التدريب والبطولات المحلية، وصولاً إلى المنتخبات الوطنية ثم المنافسات القارية والدولية والاحتراف، مدعومة ببرامج تدريبية متخصصة ومعدات حديثة وكوادر فنية مؤهلة وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد الاتحاد أن استراتيجية الاتحاد تعتمد كذلك على برنامج «صقور المستقبل» الذي يمثل أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية لاكتشاف وصقل المواهب المواطنة في سن مبكرة، فيما تشكل برامج تطوير الناشئين امتداداً لهذه الجهود عبر توفير بيئة تدريبية وتنافسية متكاملة، تسهم في بروز عدد من اللاعبين واللاعبات، بما يضمن تحقيق نتائج متميزة على المستويين المحلي والدولي.
ويولي الاتحاد اهتماماً كبيراً بتأهيل الكوادر الوطنية في المجالات الإدارية والفنية والتحكيمية، عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة، انطلاقاً من قناعته بأن استدامة النجاح تعتمد على كوادر وطنية مؤهلة قادرة على قيادة منظومة اللعبة خلال السنوات المقبلة.

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