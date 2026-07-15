جوسكوف يواجه ماجوميد أنكالاييف في ليلة النزال بأبوظبي





أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت يو إف سي، المنظمة الرائدة عالمياً في فنون القتال المختلطة، بالشراكة مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن النزال الرئيس الجديد في وزن خفيف الثقيل ضمن «ليلة النزال من يو إف سي: أنكالاييف ضد جوسكوف»، الذي تستضيفه الاتحاد أرينا يوم السبت 25 يوليو في جزيرة ياس، إذ يخوض بوجدان جوسكوف النزال الرئيس بعد اضطرار خليل راونتري جونيور إلى الانسحاب بسبب الإصابة.

ويشتهر بوجدان، المصنف صاحب المركز العاشر في تصنيف وزن خفيف الثقيل، بقوته التدميرية في الضربات القاضية. ويخوض النزال ضمن مهلة قصيرة أمام بطل يو إف سي السابق لوزن خفيف الثقيل وصاحب المركز الأول في التصنيف ماجوميد أنكالاييف (21 انتصاراً، هزيمتان، تعادل واحد، مخاتشكالا، داغستان، روسيا)، في مواجهة يُتوقع أن تكون نارية.

ويُعدّ جوسكوف من أخطر مقاتلي هذا الوزن حسماً للنزالات، إذ حقق 18 انتصاراً جاءت جميعها بالحسم المبكر، من بينها 13 انتصاراً بإيقاف النزال في الجولة الأولى. ولم يتعرض المقاتل البالغ من العمر 33 عاماً للهزيمة في نزالاته الخمسة الأخيرة، ويستعد الآن لخوض أول نزال رئيسي له في يو إف سي أمام أحد نخبة مقاتلي هذه الرياضة، في فرصة تتيح له تقديم أقوى إثبات في مسيرته.

وتتوافر التذاكر حالياً للبيع عبر موقع Ticketmaster.ae، بأسعار تبدأ من 195 درهم، لحضور ليلة النزال.