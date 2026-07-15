الأربعاء 15 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الدوري العراقي يضم لاعباً بـ 4.2 مليون دولار

الدوري العراقي يضم لاعباً بـ 4.2 مليون دولار
15 يوليو 2026 20:46


بغداد (أ ف ب)
أبرم نادي زاخو أكبر صفقة في تاريخ الدوري العراقي لكرة القدم بضم الأوزبكي شيرزود تيميروف، هداف الموسم الماضي، مقابل قرابة 4.2 مليون دولار، وفق ما أعلن رئيسه جيا أمين عثمان موضحاً أن «عقد تيميروف يمتد لثلاثة مواسم مع زاخو ويبلغ 5.5 مليار دينار عراقي (نحو 4.2 مليون دولار أميركي) في أعلى صفقة للاعب بتاريخ مسابقة الدوري العراقي».
وأضاف عثمان أن «اللاعب انتقل من نادي أربيل ليشكل القوة الهجومية الضاربة لنادي زاخو في المواسم الثلاثة المقبلة».
وقدمت إدارة زاخو لاعبها الجديد البالغ 27 عاماً إلى وسائل الإعلام اليوم الأربعاء، ليكون أحد أبرز الاستقطابات الاحترافية، ولم يسبق للاعب محترف أن وصل إلى قيمة صفقة تيميروف منذ السماح لأندية الدوري العراقي بإتمام الصفقات الاحترافية للاعبين الأجانب اعتباراً من موسم 2009-2010.
وواصل عثمان أن «سبب التعاقد مع تيميروف هو حصوله على لقب هداف الدوري العراقي للموسم الماضي وإمكاناته الفنية والروحية العالية التي تحلى بها ومساهمته مع أربيل في حصوله على المركز الثالث الموسم الماضي».
وأحرز تيميروف 28 هدفاً، في صدارة هدافي الدوري بفارق 8 أهداف أمام المهاجم السوري للموصل علاء الدين الدالي، و9 أمام مهاجم دهوك بيتر كوركيس.

أخبار ذات صلة
رونالدو يقود البرتغال لاكتساح أوزبكستان بخماسية في المونديال
رونالدو أول لاعب يسجل في 6 نسخ من نهائيات كأس العالم
الدوري العراقي
الدوري العراقي لكرة القدم
اتحاد كرة القدم العراقي
منتخب أوزبكستان
اللاعبين الأجانب
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تشارك في المخيم الصيفي لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تشارك في المخيم الصيفي لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
اليوم 21:52
45 موقعاً للقراءة في أبوظبي والعين
التعليم والمعرفة
45 موقعاً للقراءة في أبوظبي والعين
اليوم 21:48
الأرشيف والمكتبة الوطنية يكرّم أصحاب المبادرات الابتكارية تقديراً لتميزهم
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يكرّم أصحاب المبادرات الابتكارية تقديراً لتميزهم
اليوم 21:35
أغرب سبب وراء وفاة نجم إنجلترا نوبي ستايلز
الرياضة
أغرب سبب وراء وفاة نجم إنجلترا نوبي ستايلز
اليوم 21:28
كأس العالم 2026: ملك إسبانيا يحضر نهائي المونديال
الرياضة
كأس العالم 2026: ملك إسبانيا يحضر نهائي المونديال
اليوم 21:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©