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كأس العالم 2026: ملك إسبانيا يحضر نهائي المونديال

كأس العالم 2026: ملك إسبانيا يحضر نهائي المونديال
15 يوليو 2026 21:15


مدريد (أ ف ب)
أعلن القصر الملكي اليوم الأربعاء أن ملك إسبانيا فيليبي السادس سيحضر مباراة منتخب بلاده في نهائي مونديال 2026 لكرة القدم، المقررة الأحد في إيست راذرفورد بضواحي نيويورك، وقال القصر الملكي «سيذهب الأربعة جميعا»، في إشارة إلى الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيسيا وابنتيهما الأميرتين ليونور وصوفيا.
وتأهلت إسبانيا إلى النهائي الثاني في تاريخها بفوزها الثلاثاء على فرنسا 2-0، لتواجه الفائز من مواجهة منتخبي الأرجنتين حامل اللقب وإنكلترا اللذين يلتقيان لاحقا الأربعاء.
وسبق للملك فيليبي أن حضر مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات بين إسبانيا والأوروجواي (1-0) والتي أقيمت في جوادالاخارا المكسيكية.
وتأمل إسبانيا الفوز باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخها، بعد الأولى عام 2010 في جنوب إفريقيا حين فازت في النهائي على هولندا 1-0.
خلال تتويجها الأول قبل 16 عاما، كانت إسبانيا بطلة لأوروبا بعد إحرازها اللقب القاري عام 2008، وستخوض نهائي الأحد وهي بطلة للقارة العجوز أيضا بعدما رفعت الكأس قبل عامين في ألمانيا.

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