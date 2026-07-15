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أغرب سبب وراء وفاة نجم إنجلترا نوبي ستايلز

أغرب سبب وراء وفاة نجم إنجلترا نوبي ستايلز
15 يوليو 2026 21:28

لندن (د ب أ)
كانت ضربات الرأس المتكررة وراء وفاة نوبي ستايلز، مدافع منتخب إنجلترا الفائز بكأس العالم 1966، وفقاً لما ذكره محقق الوفيات، اليوم الأربعاء، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) نقلاً عن محكمة ستوكبورت أن ستايلز لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق ضرب الكرة برأسه حوالي 140 ألف مرة طوال مسيرته الكروية، مما كان سبباً في وفاته منذ ست سنوات عن عمر 78 عاماً، بعد صراع مع إصابته بالخرف الشديد.
وكان ستايلز لاعب خط وسط دفاعي يتسم بالقوة البدنية، وارتدى قميص منتخب إنجلترا في 28 مباراة دولية، ولعب 400 مباراة مع نادي مانشستر يونايتد.
ويترأس ابنه جون ستايلز رابطة عائلات كرة القدم من أجل العدالة، التي تهدف إلى مطالبة المسؤولين بالمزيد من الدعم للاعبين القدامى.
وأضافت بي إيه ميديا أن ستايلز كان ضمن عشرات اللاعبين القدامى وعائلاتهم الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، واتحاد ويلز لكرة القدم، ورابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بدعوى إهمالهم وتقصيرهم في واجب الرعاية تجاه اللاعبين السابقين.
ويخطط الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لإلغاء جميع أنواع ضربات الرأس في مسابقات الناشئين تحت 11 عاماً بحلول عام 2026.

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