الصحافة الأرجنتينية تحتفي بانتصار «القلب النقي»

بوينوس أيرس(أ ف ب)

احتفت الصحافة الأرجنتينية، بتأهل منتخب بلادها إلى نهائي كأس العالم 2026 عقب الفوز على إنجلترا 2-1، ووصفت المواجهة بأنها "صدام تاريخي"، مؤكدة أن منتخب "ألبيسيليستي" نجح مرة أخرى في ملامسة مشاعر الأرجنتينيين.

وكتبت صحيفة "لا ناسيون"، إحدى أبرز الصحف في البلاد، أن "المنتخب لمس مجدداً قلب الأرجنتين، وأقصى إنجلترا، وأصبح يحلم بلقب تاريخي جديد".

وأضافت "في مباراة مشحونة بالإثارة، لعب المنتخب وقاتل من أجل ملايين الأرجنتينيين، وحقق انتصاراً سيظل خالداً في الذاكرة".

من جهتها، عنونت صحيفة كلارين: "بقلب نقي... الأرجنتين تقلب الطاولة على إنجلترا"، معتبرة أن "ألبيسيليستي رسخ مكانته كأفضل منتخب في تاريخ الرياضة الأرجنتينية".

أما صحيفة أوليه الرياضية، فوصفت اللاعبين بـ"الأبطال"، مشيدة بـ"عودة تاريخية" تخللتها "ملحمة جديدة" للمنتخب.

وفي عنوان ساخر، كتبت صحيفة باخينا/12: "من لا يقفز... لن يلعب النهائي"، في تحوير للهتاف الشهير لجماهير الأرجنتين: "من لا يقفز فهو إنجليزي".

بدوره، اختار موقع تي سي سبورتس عنواناً لافتاً جاء فيه: "وحوش... الأرجنتين في النهائي، وإنجلترا ما زالت تنتظر"، في إشارة إلى التصريحات الشهيرة لمدرب إنجلترا ألف رامسي خلال كأس العالم 1966، عندما منع لاعبيه من تبادل القمصان مع لاعبي الأرجنتين بعد مباراة عنيفة في ربع النهائي، قبل أن يصفهم علناً بـ"الوحوش".

من جانبها، كتبت صحيفة بيرفيل أن "الأرجنتين وضعت إنجلترا على ركبتيها"، مؤكدة أن "البلاد تعيش أجواء احتفالية، وتترقب بشغف مواجهة الأحد المقبل أمام إسبانيا في النهائي".