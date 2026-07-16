منتخب الناشئين يختتم مشاركته في «آسيوية الأردن» للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

يختتم منتخب ناشئو الإمارات للجودو مساء الغد مشاركته في بطولة آسيا لفردي الناشئين والشباب للجودو، التي يستضيفها حالياً الاتحاد الأردني للجودو، بمدينة الحسين للشباب في العاصمة الأردنية عمّان، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة، بينما يستهل منتخبنا لشباب الجودو مشواره بعد غد.

وكانت قرعة البطولة التي جرت بفندق إقامة الوفود المشاركة في البطولتين، قد أسفرت عن مواجهات قوية لمنتخبنا، حيث يلعب مانع الزعابي في تصفيات وزن تحت 50 كجم مع نظيره السعودي عبدالإله عبدالله الحائز على ذهبية بطولة الدار البيضاء المفتوحة لهذا الوزن في يناير الماضي.

وفي نفس الوزن يخوض محمد المازمي مباراته الافتتاحية أمام الكويتي عبد الجليل الشمري، بينما يلتقي مسعود المسماري مع الباكستاني أحمد عدنان في منافسات وزن تحت 55 كجم.

ويخوض بطي الهاشمي مباراته الافتتاحية لوزن تحت 60 كجم أمام الأوزبكي أبوبكر ساتوروف، ويلعب أنس اليماحي في وزن تحت 66 كجم مع السعودي صالح السعدي، بينما يفتتح صقر العتيبي مشواره بلقاء الأردني أشرف الزيدانين الحائز على برونزية بطولة أفريقيا المفتوحة، بينما وضعت القرعة حمدان المازمي في مواجهة اللبناني تاراباي بوتروس.

ويختتم منتخبنا مشاركته بلقاء يوسف العوض في وزن تحت 81 كجم مع الكويتي موسى يحيي الظايان.