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الرياضة

بعد إهانة مبابي.. «دي بوتشيا» تثير الجدل باحتفالية برلمانية عقب خروج فرنسا

بعد إهانة مبابي.. «دي بوتشيا» تثير الجدل باحتفالية برلمانية عقب خروج فرنسا
16 يوليو 2026 11:45

بوينس آيرس (د ب أ)
أثارت عضو مجلس الشيوخ في باراجواي، سيليستي أماريا دي بوتشيا، جدلاً واسعاً بعدما وجهت إساءات عنصرية إلى كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم، خلال بطولة كأس العالم.
وظهرت أماريا في مجلس الشيوخ بباراجواي وقد ارتدت ألوان العلم الإسباني، الأحمر والأصفر.
ونقلت صحيفة «هوي» عنها القول إنها سعيدة بإقصاء إسبانيا لفرنسا من البطولة.
وقالت: «أنا سعيدة من أجل إسبانيا، الوطن الأم. لهذا ارتديت هذه الألوان تكريماً لها.. نال مبابي جزاءه الآن. إنه جزاء باراجواي، وليس جزائي وحدي».
وتخضع عضو مجلس الشيوخ للتحقيق من جانب النيابة العامة الفرنسية، بسبب الإساءات العنصرية التي وجهتها إلى مبابي.
وكان المنتخب الفرنسي تغلب على باراجواي في مباراة سادها التوتر، بدور الـ16 من كأس العالم، سجل خلالها مبابي هدف الفوز من ركلة جزاء.
وكتبت أماريا عبر منصة «إكس» تعليقاً على منشور يتعلق بالمهاجم الفرنسي: «هذا الأحمق لم يتعلم حتى كيف يكتب. وبدلاً من أن يرضع حليب أمه، كان يمص ثمار جوز الهند، وأكثر ما سمعه ثقافة في حياته كان أصوات الشمبانزي».
كما وصفت السياسية مبابي، ضمن أوصاف أخرى، بأنه «كاميروني مستعمر» يتظاهر بأنه فرنسي قوي، وقالت إنه «مليء بعقد النقص، ومن الأثرياء الجدد، ومتغطرس، وقبيح».
وجاءت هذه التصريحات بعدما رفض مبابي مصافحة حارس مرمى منتخب باراجواي أورلاندو جيل.
ويجري الادعاء العام في باريس تحقيقاً بشأن شبهات تتعلق بتوجيه إهانات علنية مشددة بدوافع عنصرية، والتحريض على الكراهية أو العنف، وذلك عقب شكوى تقدم بها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

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