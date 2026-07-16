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الرياضة

كين يترك باب المشاركة في «مونديال 2030» مفتوحاً

كين يترك باب المشاركة في «مونديال 2030» مفتوحاً
16 يوليو 2026 12:00

سيدني (د ب أ)
ترك هاري كين، قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، الباب مفتوحاً بشأن ما إذا كان سيشارك في بطولة كأس عالم أخرى من عدمه مع المنتخب الأول، وذلك عقب الخسارة في الدور قبل النهائي أمام المنتخب الأرجنتيني 1/ 2 أمس الأربعاء.
وسوف يكون كين 36 عاماً في بطولة كأس العالم المقبلة التي تقام في 2030، وقال إنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر.
وقال كين عقب المباراة: «أتعامل مع الأمر عاماً بعام، والمنتخب الوطني هو مصدر فخري وسعادتي».
وأضاف: «هذا ما أحب فعله أكثر من أي شيء آخر. من الواضح أن أربع سنوات مدة طويلة، سأبلغ 33 عاماً هذا الصيف، لكن مسيرتي لم تنتهِ أبداً مع وجود ليو (ليونيل ميسي، 39 عاماً)، فهو لا يزال يقدم أداءً رفيع المستوى».
وتابع: «لا أريد أبداً أن أضع حداً لهذه الأمور».
وأكد: «سأتعامل مع المواقف في وقتها، ولكن ما يهمني حالياً هو تجاوز هذه الخسارة الصعبة».
وكانت نسخة 2026 ثالث بطولة يشارك فيها كين. وحتى الآن سجل ستة أهداف وصنع هدفاً.
ومازال يتبقى لكين مباراة في كأس العالم عندما يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره الفرنسي في مباراة تحديد المركز الثالث.

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