«صفعة باركو» تضع بيلينجهام في «خانة الاتهام»

سيدني (د ب أ)

ظهر جود بيلينجهام، نجم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، وهو يضرب الأرجنتيني فالنتين باركو على مؤخرة رأسه عقب خروج إنجلترا من كأس العالم، مساء أمس الأربعاء.

وقلب المنتخب الأرجنتيني تأخره بهدف أمام المنتخب الإنجليزي إلى فوز 2/ 1 في الوقت القاتل، ليتأهل للمباراة النهائية، التي تقام الأحد المقبل، حيث يلتقي بالمنتخب الإسباني.

وبعد نهاية المباراة، كان بيلينجهام يقف وحيداً قرب مجموعة من لاعبي الأرجنتين، الذين كانوا يحتفلون بالفوز، قبل أن يتجه فجأة نحو باركو ويقوم بضربه على رأسه من الخلف. ووثّقت اللقطة في مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتضح ما إذا كان باركو قال شيئاً لبيلينجهام أثار رد فعله، لكن الواقعة أدت إلى مشادة بين اللاعبين، قبل أن يتدخل عدد من زملائهما.

ولم يتحدث بيلينجهام عن الواقعة، عندما كان يتحدث للصحفيين، وأعرب فقط عن إحباطه بالخسارة.

وقال: «إنه أمر محبط للغاية. كنت أريد أن أكون جزءاً من المنتخب الإنجليزي الذي ينجح أخيراً، والذي يعبر خط النهاية أخيراً. أن أقف هنا وأقول للجماهير الأشياء نفسها التي ربما تسمعها منذ سنوات طويلة، فهذا أمر مؤلم للغاية. أنا آسف».

وكان المنتخب الإنجليزي في طريقه للتأهل بعدما سجل أنتوني جوردون هدف التقدم في الدقيقة 55، لكن تراجع الفريق إلى الدفاع منح الأرجنتين أفضلية، ليسجل إنزو فرنانديز هدف التعادل في الدقيقة 85، قبل أن يحرز لاوتارو مارتينيز هدف الفوز بضربة رأس من تمريرة عرضية لليونيل ميسي في الوقت بدل الضائع.