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الرياضة

3 كوادر إماراتية تشارك في إدارة كأس العالم للرماية

شعار اتحاد الرماية (وام)
16 يوليو 2026 18:45

 
دبي (وام)
تشارك 3 كوادر إماراتية في إدارة منافسات كأس العالم للرماية (البندقية والمسدس والخرطوش)، التي تستضيفها مدينة هانجتشو الصينية خلال الفترة من 20 إلى 29 يوليو الجاري، واختار الاتحاد الدولي للرماية، بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي، حسن الشحي، الأمين العام لاتحاد الرماية، مندوباً فنياً لإدارة مسابقات رماية الأطباق (الشوزن)، ليتولى الإشراف الفني على منافسات هذه الفئة والإعداد لانطلاقها.
كما يشارك الحكمان الدوليان الإماراتيان رجاء خالد عمار في إدارة مسابقات المسدس، وأحمد إبراهيم يوسف خوري في إدارة منافسات البطولة، ضمن طاقم التحكيم الدولي.
وأكد حسن الشحي، أن اختيار 3 كوادر إماراتية للمشاركة في إدارة البطولة يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها الكفاءات الوطنية لدى الاتحادين الدولي والآسيوي، ويجسد المكانة التي وصلت إليها رياضة الرماية الإماراتية على الساحة العالمية.
وأضاف أن الإشراف على منافسات بهذا الحجم مسؤولية كبيرة، خاصة مع مشاركة نخبة من رماة العالم، مشيراً إلى أن الاستعدادات الفنية بدأت قبل انطلاق البطولة بعدة أيام لضمان جاهزية جميع المنافسات وفق أعلى المعايير التنظيمية.
وأشار إلى أن الإمارات ستكون ممثلة أيضاً في البطولة بالراميين سيف بن فطيس ومحمد حسين، اللذين يشاركان في منافسات رماية الأطباق (الاسكيت)، معرباً عن تمنياته لهما بتحقيق نتائج مميزة في الحدث العالمي.

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