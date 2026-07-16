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الرياضة

سكالوني ينهي الجدل: ميسي الأعظم في تاريخ كرة القدم

ليونيل سكالوني قاد الأرجنتين للفوز على إنجلترا (من المصدر)
16 يوليو 2026 13:49

 

معتز الشامي (أبوظبي)
حسم ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، الجدل الدائر منذ سنوات حول هوية أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، مؤكداً أن ليونيل ميسي لم يترك مجالاً لأي نقاش بعد الإنجازات التي حققها مع منتخب بلاده، وذلك عقب التأهل إلى نهائي كأس العالم 2026 على حساب إنجلترا.
وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي بعد الفوز المثير بنتيجة 2-1 «لم يعُد هناك أي شك في أن ميسي هو أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم»، مشيراً إلى أن ما يقدمه قائد المنتخب الأرجنتيني داخل الملعب يتجاوز حدود الأرقام والبطولات».
وأشاد المدرب الأرجنتيني بالروح التي أظهرها لاعبوه في العودة للمباراة بعد التأخر بهدف، مؤكداً أن هذا المنتخب يتميّز بوحدة استثنائية وعقلية لا تعرف الاستسلام.
وأضاف: «يصعب وصف هذه المجموعة بالكلمات. ما يميزها هو الأخوة والقتال حتى اللحظة الأخيرة. اللاعبون الذين شاركوا من مقاعد البدلاء كانوا حاسمين، وكذلك من لم يشاركوا، لأنهم يدعمون الفريق ويواصلون العمل بنفس الالتزام».
ورفض سكالوني الدخول في أي جدل يتعلق بالتحكيم أو الاتهامات بمساعدة الأرجنتين، مؤكداً أن وجود تقنية الفيديو يجعل مثل هذه المزاعم غير منطقية، وقال «دائماً ستكون هناك مثل هذه الأحاديث، لكنها لا تزعجني. مع وجود الـVAR أصبح من الصعب جداً أن يساعدك أحد».
وكشف أن أكثر ما يثير إعجابه في فريقه هو قدرته على التألق في أصعب الظروف، موضحاً «عندما نكون تحت الضغط ويبدأ المنافس في التردد، يظهر معدن هذا الفريق. اللاعبون لا يخافون المسؤولية، بل يستمتعون بالتحديات».
وعن المواجهة المرتقبة أمام إسبانيا في النهائي، أكد سكالوني أنه يكن كل الاحترام لمنافسه، واصفاً المنتخب الإسباني بأنه يستحق التأهل بعد تفوقه على فرنسا، مشيراً إلى أن الجهاز الفني بدأ بالفعل دراسة نقاط القوة والضعف قبل المباراة.
كما تحدث عن علاقته المميزة بمدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي، موضحاً أنه سبق أن جمعتهما علاقة قوية خلال دورات التدريب، وأنه يكن له كل التقدير، قبل أن يختتم تصريحاته قائلاً «سيكون نهائياً رائعاً، وأتمنى أن يستمتع الجميع بالمباراة، لكننا سنفعل كل ما لدينا من أجل الاحتفاظ بكأس العالم».

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