يامال VS مبابي.. النتيجة 5 /صفر





معتز الشامي (أبوظبي)



واصل لامين يامال فرض عقدته على كيليان مبابي، بعدما ساهم في تأهل إسبانيا إلى نهائي كأس العالم 2026 بالفوز على فرنسا في نصف النهائي، وحافظ النجم الإسباني الشاب على سجله المثالي أمام مبابي في المواجهات الإقصائية، حيث انتهت جميع لقاءاتهما المباشرة بانتصار الفرق التي لعب لها يامال.

وساهم يامال في فوز إسبانيا على فرنسا 2-0 بنصف نهائي كأس العالم 2026، ليقود «لا روخا» إلى النهائي ويمدد سلسلة مثالية شهدت خمسة انتصارات متتالية لفرق النجم الإسباني على الفرق التي لعب لها مبابي منذ صيف 2024.

وحسم منتخب إسبانيا مواجهة نصف النهائي بفضل هدفي ميكيل أويارزابال وبيدرو بورو، ليحجز مقعده في المباراة النهائية. وكان لامين يامال، الذي أتم عامه التاسع عشر مؤخراً، أحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما تسبب في ركلة الجزاء التي افتتح منها المنتخب الإسباني التسجيل، كما أحرز هدفاً رائعاً كان سيمنح إسبانيا التقدم 3-0، قبل أن يلغى بداعي التسلل.

ولم ينجح كيليان مبابي في الفوز على لامين يامال في أي مواجهة إقصائية، سواء مع منتخب فرنسا أو مع ريال مدريد، منذ انضمام المهاجم الفرنسي إلى النادي الملكي في 1 يوليو 2024.

وخلال هذه الفترة، التقت الفرق التي يمثلها اللاعبان في خمس مباريات إقصائية، وانتهت جميعها بانتصار الفرق التي لعب لها لامين يامال، وبدأت هذه السلسلة في 9 يوليو 2024، عندما فازت إسبانيا على فرنسا 2-1 في نصف نهائي بطولة أمم أوروبا.

وفي أبريل 2025، تفوق برشلونة على ريال مدريد 3-2 في نهائي كأس ملك إسبانيا، واستمرت السلسلة في يونيو 2025، عندما تغلبت إسبانيا على فرنسا 5-4 في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وفي يناير 2026، فاز برشلونة مجدداً على ريال مدريد 3-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني، وجاء الفصل الأحدث في نصف نهائي كأس العالم 2026، بعدما تغلب المنتخب الإسباني على فرنسا 2-0، ليواصل لامين يامال سجله المثالي في المواجهات الإقصائية أمام كيليان مبابي، الذي لم يحقق أي انتصار عليه في تلك المواجهات حتى الآن.

ومع استمرار هذه السلسلة، يرسخ لامين يامال مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة العالمية، بينما يظل كيليان مبابي يبحث عن أول انتصار على اللاعب الإسباني في مواجهة إقصائية.