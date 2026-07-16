صدفة وبحذاء مستعار صنع فونتين أعظم رقم في تاريخ كأس العالم

معتز الشامي (أبوظبي)

لا يزال الرقم القياسي الذي حققه المهاجم الفرنسي الراحل جوست فونتين بتسجيل 13 هدفاً في نسخة واحدة من كأس العالم عام 1958 صامداً بعد مرور 68 عاماً، رغم اقتراب عدد من أبرز هدافي مونديال 2026، يتقدمهم ليونيل ميسي وكيليان مبابي وهاري كين، في سباق الحذاء الذهبي، مستفيدين من زيادة عدد مباريات البطولة التي تضم 48 منتخباً.

ورغم أن المنتخبات المتأهلة إلى نصف النهائي في نسخة 2026 تخوض 8 مباريات بدلاً من سبع، فإن فونتين يبقى متقدماً بفارق مريح، بعدما سجل أهدافه الـ13 في ست مباريات فقط خلال مونديال السويد 1958.

ولم يكن فونتين مرشحاً للمشاركة أساسياً مع فرنسا في مونديال السويد، لكنه دخل التشكيل بعد إصابة زميله رينيه بليار قبل البطولة، واضطر إلى استعارة حذاء زميله ستيفان بروي في المباراة الأولى، بعدما أتلف حذاءه خلال التدريبات ولم يكن يحمل زوجاً احتياطياً.

كما دخل البطولة بعد تعافيه من جراحة في غضروف الركبة، وهو ما جعله أكثر جاهزية بدنياً مقارنة بعدد من اللاعبين الذين أنهوا موسماً طويلاً وشاقاً.

ودخل فونتين البطولة بقميص فرنسا بعدما خاض 5 مباريات دولية فقط، لكنه كان نجماً مع نادي ريمس، الذي حقق الثنائية المحلية في موسم 1957-1958، كما توج بأربعة ألقاب للدوري الفرنسي خلال مسيرته، واحد مع نيس وثلاثة مع ريمس.

وبعد عام واحد، قاد ريمس إلى نهائي كأس أوروبا، قبل الخسارة أمام ريال مدريد، وتصدر هدافي البطولة الأوروبية موسم 1958-1959 برصيد 10 أهداف.

ولد فونتين في مراكش عام 1933 عندما كانت المغرب تحت الحماية الفرنسية، وبعد استقلالها عام 1956 كان قد أصبح لاعباً دولياً مع فرنسا، ليقود منتخب «الديوك» في كأس العالم 1958.

وافتتح فونتين مشواره في مونديال 1958 بتسجيل هاتريك في الفوز على باراجواي 7-3، ثم سجل في جميع مباريات البطولة، بما فيها نصف النهائي الذي خسرت فيه فرنسا 5-2 أمام البرازيل بقيادة بيليه البالغ من العمر آنذاك 17 عاماً.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، سجل 4 أهداف في الفوز على ألمانيا الغربية 6-3، لينهي البطولة برصيد 13 هدفا، وهو رقم لم ينجح أي لاعب في معادلته حتى اليوم.

وقال فونتين في مقابلة مع BBC عام 2002 إنه لم يكن يفكر في لقب الهداف، موضحاً: «في ذلك الوقت لم يكن هناك ضغط كبير.. لم أكن أفكر في رقم الأهداف، بل رفضت حتى تنفيذ ركلة جزاء في مباراة المركز الثالث».

ورغم تصدره هدافي مونديال 1958، لم يحصل فونتين على الحذاء الذهبي لأن الجائزة لم تستحدث إلا عام 1982، قبل أن يمنحه الاتحاد الدولي لكرة القدم حذاءً بلاتينياً عام 2014 تكريماً لإنجازه.

وأنهت إصابة بكسر في الساق عام 1960 مسيرته مبكراً، فاعتزل عام 1962 وهو في سن 28 عاماً، بعدما سجل 30 هدفاً في 21 مباراة دولية مع فرنسا.

وتوفي في 1 مارس 2023 عن عمر 89 عاماً، بينما لا يزال رقمه التاريخي ينتظر من ينجح في كسره.