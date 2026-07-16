الأهلي المصري يتصدّر «الأهداف العربية» في «مونديال 2026»

عمرو عبيد (القاهرة)

قبل خطوتين قصيرتين من نهاية بطولة كأس العالم 2026، لا تزال بعض الأندية التي تملك لاعبين، يمثلون منتخباتهم الـ4 في مباراتي، النهائي وتحديد صاحب المركز الثالث، تملك فُرصة زيادة رصيدها التهديفي في تلك النُسخة عبر هؤلاء النجوم، وهو ما لا ينطبق بالطبع على أغلب الأندية العربية، التي ابتعدت عن «الصراع المونديالي» منذ رُبع النهائي، باستثناء الهلال والأهلي السعوديين.

ويُمثّل الناديان العربيان في تلك المرحلة الأخيرة الحالية، ثيو هيرنانديز وإيفان توني، لكن الفرنسي لم يُسجّل أي هدف خلال مشاركاته المعدودة مع «الديوك»، وظل بديلاً في آخر مباراتين، بينما لعب الإنجليزي نحو 6 دقائق فقط خلال خسارة «الأسود الثلاثة» أمام الأرجنتين، وهو ما يُصعّب مسألة زيادة رصيد نادييهما العربيين من الأهداف المونديالية.

ولهذا، يتصدّر لاعبو الأهلي المصري قائمة «الأهداف العربية» في تلك النُسخة، برصيد 4 أهداف، في مشهد «نادر»، بعدما سجّل 3 من لاعبيه تلك الأهداف مع «الفراعنة»، بواقع هدفين لإمام عاشور، وهدف لكل من محمود «تريزيجيه» الذي أعلن رحيله عن «الشياطين الحُمر» قبل أيام قليلة، وكذلك ياسر إبراهيم، وبذلك يحتل الأهلي المرتبة الـ14 بين الأندية العالمية، صاحبة العدد الأكبر من الأهداف عبر لاعبيها مع منتخباتهم، والمرتبة الأولى عربياً، قبل المباراتين الأخيرتين.

ورغم تساوي الأهلي مع فريقين سعوديين آخرين، في تلك القائمة المُختصرة، إلا أنه يتفوّق بتسجيل أكثر من لاعب له، مقابل لاعبين أحرزا أهداف النصر السعودي الـ4 في المونديال، بواقع 3 لكريستيانو رونالدو مع البرتغال، وهدف للسعودي عبد الإله العمري، في حين أن الأهداف الأربعة التي حملت اسم القادسية السعودي، جاءت جميعها بواسطة لاعب واحد فقط، المكسيكي خوليان كينيونيس.

بيراميدز المصري والأهلي السعودي، ظهرا بقوة أيضاً في تلك القائمة، بعدما حصل كلاهما على 3 أهداف عبر نجومهم الموندياليين، بواقع لاعبين لكل نادٍ، وكان المتألق مصطفى «زيكو» الأبرز بهدفيه مع «الفراعنة»، ثم فيستون ماييلي بهدف واحد للكونغو، بينما أحرز رياض محرز «ثُنائية» مع المنتخب الجزائري، مقابل هدف واحد للإيفواري فرانك كيسيه.

كما تساوى «الزعيم» الإماراتي، العين، مع عمالقة القارة الأوروبية، مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد وميلان وتشيلسي، كونه امتلك هدفين في تلك النُسخة، عبر لاعبه المغربي سفيان رحيمي، ثم تساوت 5 أندية عربية أُخرى في تسجيل أحد لاعبيها هدفاً، وهي قطر والسد والسيلية القطريين، ومعهم «زد» المصري والكرمة العراقي.