«صيفنا طاقة وطن» يجمع 300 رياضي في الفجيرة



الفجيرة (وام)

تنظّم وزارة الرياضة، بالشراكة مع اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، مهرجان «صيف الإمارات» تحت شعار «صيفنا طاقة وطن»، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية وعدد من الاتحادات والأندية الرياضية، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 20 أغسطس المقبل في مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة، بمشاركة أكثر من 300 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 8 و16 عاماً.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة بين مختلف الفئات العمرية، لا سيما النشء، بما يسهم في بناء مجتمع صحي ومستدام، ويدعم مستهدفات «عام الأسرة»، ويتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» الرامية إلى بناء المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً.

وعقدت اللجنة المنظمة للمهرجان اجتماعاً في مقر اتحاد الرياضة للجميع بدبي، برئاسة سعيد العاجل، رئيس الاتحاد، وبحضور الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الخماسي الحديث، وممثلين عن وزارة الرياضة والجهات المشاركة، وجرى استعراض خطة العمل، وآليات التسجيل واستقبال المشاركين، وبرنامج الفعاليات، والخطة الإعلامية والتسويقية، إلى جانب اعتماد التوصيات الخاصة بإنجاح الحدث وتحقيق أهدافه.

وأكد العاجل أن المهرجان يجسّد اهتمام وزارة الرياضة وشركائها بتقديم برامج صيفية نوعية تسهم في ترسيخ الثقافة الرياضية لدى الطلبة، واكتشاف المواهب، وتوفير بيئة آمنة ومحفّزة تجمع بين النشاط الرياضي والترفيهي، بما يعزز استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المهارات وترسيخ القيم الوطنية والاجتماعية، ودعم التماسك الأسري تماشياً مع مستهدفات «عام الأسرة».

وأشار إلى أن التعاون مع الاتحادات والأندية الرياضية والجهات الشريكة يهدف إلى تقديم تجربة متكاملة تتيح للطلبة الاستفادة المثلى من أوقات الفراغ، وتنمية مهاراتهم الرياضية والتنافسية، انسجاماً مع استراتيجية وزارة الرياضة في تعزيز الرياضة المجتمعية.

وتقام فعاليات المهرجان من الاثنين إلى الخميس، بمشاركة اتحاد الإمارات للقوس والسهم، واتحاد الإمارات للخماسي الحديث، واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، ونادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وبالتنسيق مع المكتب التمثيلي لوزارة الصحة في الفجيرة وفريق «عون» التطوعي.

يضم برنامج المهرجان أنشطة متنوعة تشمل الفنون القتالية بمختلف أنواعها، وهي التايكواندو والجودو والمصارعة والملاكمة والجوجيتسو، إلى جانب مسابقات الليزر رن، والموانع، والريشة الطائرة، والشطرنج، واليوغا الرياضية، والقوس والسهم، والتجديف الأرضي (الروينج).