إشادة دولية بمستوى بطولة الإمارات للشطرنج



الفجيرة (الاتحاد)

تواصلت منافسات بطولة الإمارات الفردية للفئات السنية تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة (المفتوحة والإناث)، التي ينظمها اتحاد الشطرنج ضمن أجندة مسابقات الموسم المحلي، ويستضيفها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، بمشاركة 152 لاعباً ولاعبة يمثلون مختلف أندية الدولة، وسط منافسات قوية ومستويات فنية مميزة.

وشهد اليوم الثاني حضور أكاكي إياشفيلي، رئيس لجنة الفعاليات ورئيس لجنة التفتيش على المنشآت العالمية في الاتحاد الدولي للشطرنج، الذي افتتح الجولة الثالثة، إلى جانب الدكتور عبدالله علي آل بركت، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لتكوين مسائل الشطرنج ورئيس نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، ومحمد عبدالله، المدير الفني لاتحاد الشطرنج، وعدد من الشخصيات الرياضية.

وأكد إياشفيلي أن البطولة تمثّل نموذجاً متميزاً يجمع بين الجودة التنظيمية والمستوى الفني المرتفع، مشيراً إلى أن المنافسات تعكس التطور الكبير الذي تشهده الشطرنج الإماراتية والاهتمام بإعداد جيل جديد قادر على المنافسة في المحافل الدولية.

وأضاف أن الاتحاد الدولي يتابع باهتمام النهضة التي تشهدها دولة الإمارات في رياضة الشطرنج، سواء عبر استضافة البطولات القارية والدولية أو من خلال الاستثمار في تطوير اللاعبين والحكام والمنظمين، مؤكداً أن الإمارات أصبحت من أبرز الدول المساهمة في نشر اللعبة وتطويرها على مستوى العالم.

وأشاد بنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، واصفاً إياه بأنه أحد أفضل أندية الشطرنج في العالم، لما يمتلكه من بنية تحتية متطورة وخبرات تنظيمية تؤهله لاستضافة كبرى البطولات وفق أعلى المعايير الدولية، كما أثنى على المستوى الاحترافي الذي يقدمه طاقم حكام البطولة.

وعلى صعيد المنافسات، شهدت فئة تحت 12 سنة للأولاد صراعاً قوياً على الصدارة، حيث تقاسم المركز الأول محمد المعيني، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعبادو شون أدريش، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بالعلامة الكاملة، فيما تقاسمت جوليزادة أسينا، لاعبة نادي كلباء، ومريم القبيسي، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، صدارة منافسات الإناث.

وفي فئة تحت 14 سنة، تقاسم سلطان الحوسني، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وراشد حسين الحمادي، وسلطان أحمد المهيري، لاعبا نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، صدارة منافسات الأولاد، بينما انفردت الريم الحمادي، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بصدارة الإناث.

وشهدت منافسات تحت 16 سنة للأولاد تساوي خمسة لاعبين في الصدارة، هم: عامر سعيد، ومحمد يوسف آل علي من نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وخليفة البلوشي من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ومحمد شيان، وسلطان الزرعوني من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، فيما تصدرت ريم الجسمي، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، منافسات الإناث.

وفي فئة تحت 18 سنة، تقاسم حمد الكف وسافين سفر الله خان، لاعبا نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، صدارة منافسات الأولاد، بينما تساوت زينب محمد خالد، لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وموزة الشامسي، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، في صدارة منافسات الإناث بالعلامة الكاملة.

أما في فئة تحت 20 سنة، فتقاسم خليفة خالد، لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وغيث النعيمي، لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، صدارة منافسات الشباب، فيما تصدرت عهود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وزينب درويش المعمري، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، منافسات الشابات، لتبقى المنافسة مفتوحة في جميع الفئات مع استمرار الجولات المقبلة.