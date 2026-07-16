«فاموس».. هتاف نادال «الصيحة» الأشهر في نهائي المونديال

معتصم عبدالله (أبوظبي)

لن تكون المنافسة في نهائي كأس العالم 2026 على الكأس الذهبية فقط، بل أيضاً على الكلمة الأكثر حضوراً في ملاعب كرة القدم العالمية، «فاموس» فعندما تلتقي إسبانيا والأرجنتين، الأحد، على ملعب ميتلايف في إيست راذرفورد بضواحي نيويورك، سيكون أحد المنتخبين صاحب الصيحة الأخيرة، في نهائي استثنائي يجمع بين عملاقي الكرة الناطقين بالإسبانية.

ويخوض المنتخب الأرجنتيني النهائي الثاني توالياً والسابع في تاريخه، باحثاً عن لقبه العالمي الرابع بعد أعوام 1978 و1986 و2022، فيما تطمح إسبانيا، بطلة أوروبا، إلى إضافة أول لقب عالمي منذ تتويجها في جنوب أفريقيا 2010، بعدما بلغت النهائي إثر فوزها على فرنسا 2-0 في نصف النهائي.

ويحمل النهائي طابعاً تاريخياً، إذ يشهد للمرة الأولى مواجهة مباشرة بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية في المباراة النهائية، كما يعد أول نهائي يجمع منتخبين ناطقين بالإسبانية منذ النسخة الأولى عام 1930، عندما تواجهت الأوروجواي والأرجنتين.

ويأمل الأرجنتينيون مواصلة سلسلتهم المميزة التي امتدت إلى 13 مباراة متتالية دون خسارة في كأس العالم، مقابل منتخب إسباني يعيش واحدة من أفضل فتراته الفنية، بعدما جمع بين لقب كأس أوروبا وبلوغ نهائي المونديال.

ولم تعد كلمة فاموس (Vamos) مجرد هتاف إسباني يعني «هيا بنا»، بل أصبحت جزءاً من القاموس العالمي لكرة القدم، بعدما تحولت إلى شعار للحماس والانتصار، يردده اللاعبون والجماهير بمختلف اللغات.

ويؤكد الدكتور تكسوس مارتن، المحاضر في علم اللغة بجامعة كامبريدج، في تقرير نشرته صحيفة ذا أثلتيك، أن انتشار الكلمة ارتبط بالهيمنة الإسبانية على كرة القدم العالمية خلال العقدين الأخيرين، مع بروز نجوم مثل ليونيل ميسي، إلى جانب المدربين الإسبان، ما منح اللعبة ما يشبه «اللكنة الإسبانية».

وأضاف أن حقبة التنافس بين أسلوب «تيكي تاكا» بقيادة بيب جوارديولا ومشروع جوزيه مورينيو، إلى جانب تألق ميسي وكريستيانو رونالدو في الدوري الإسباني، أسهمت في انتشار مفردات مثل «فاموس» و«جولازو» خارج حدود العالم الناطق بالإسبانية.

وفي تقرير آخر لوكالة رويترز، يُنسب الفضل في الانتشار العالمي للكلمة إلى أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال، الذي ارتبطت احتفالاته الشهيرة بعد كل نقطة حاسمة بصيحة «فاموس»، قبل أن تنتقل إلى ملاعب كرة القدم وتنافس حتى العبارة الإنجليزية التقليدية «Come on».

ولعل المكانة التي بلغتها الكلمة تجلت أيضاً في شعار ملف استضافة كأس العالم 2030 «يلا.. فاموس» الذي جمع العربية والإسبانية في رسالة تعكس الشراكة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، وتؤكد أن «فاموس» لم تعد مجرد كلمة، بل أصبحت جزءاً من الهوية العالمية لكرة القدم.

وفي نيويورك، ستكون الكأس من نصيب منتخب واحد فقط، لكن «فاموس» ستبقى الهتاف المشترك الذي يختصر قصة نهائي مونديال 2026.