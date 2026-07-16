العين إلى المغرب لبدء المرحلة الأولى من التحضير للموسم الجديد

معتز الشامي (أبوظبي)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين إلى المغرب صباح اليوم على متن طائرة خاصة، وذلك لبدء المرحلة الأولى للتحضير للموسم الجديد، والذي يدخله «بطل الثنائية» بدوافع قوية للاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

ويؤدي الفريق غداً «الجمعة» أولى حصصه التدريبية في مدينة الدار البيضاء المغربية، إيذاناً بانطلاق المرحلة الأولى من المعسكر، الذي يمتد لاحقاً إلى إسبانيا بالمرحلة الثانية، ضمن خطة فنية متكاملة تستهدف الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية.

ويقيم الفريق المرحلة الأولى من المعسكر حتى 27 من شهر يوليو الجاري، قبل الانتقال مباشرة إلى إسبانيا لاستكمال المرحلة الثانية والرئيسية من الإعداد، على أن تعود البعثة إلى الإمارات في التاسع من أغسطس المقبل.

ويخوض العين خلال معسكره خمس مباريات ودية أمام مدارس كروية مختلفة، تبدأ بمواجهة اتحاد تواركة المغربي يوم 24 يوليو، قبل الانتقال إلى إسبانيا حيث يواجه ألتشي الإسباني في 28 يوليو، ثم الدرعية السعودي في الثاني من أغسطس، ويلاقي تولوز الفرنسي في الخامس من أغسطس، قبل أن يختتم برنامج مبارياته الودية بمواجهة أوساسونا الإسباني في الثامن من أغسطس.

ويمنح هذا البرنامج الجهاز الفني فرصة تقييم جاهزية اللاعبين بدنياً وفنياً، ورفع معدلات الانسجام بين العناصر الجديدة والقديمة، إلى جانب اختبار الفريق أمام منافسين من مستويات ومدارس كروية متنوعة قبل انطلاق الموسم.

فيما ضمّت القائمة التي أعلنها النادي للمعسكر الإعدادي أربعة حراس مرمى هم، خالد عيسى، محمد أبوسندة، حسن ساني، وعبدالله الحميسي، فيما ضمت في الدفاع أمادو نيانج، رامي ربيعة، مارسيل راتنيك، إسماعيل أوكبوتي، يحيى بن خالق، وسكوكو.

أما خط الوسط فيضم، بالاسيوس، عبدالكريم تراوري، محمد عباس، خوان سليكمان، حازم عباس، جوشوا أودو، حميد محمد، إبراهيم جونيور، وكاكو.

ويقود الهجوم كل من، جوناتاس، سفيان رحيمي، حسين رحيمي، بابا إيلو، وجياكوماكيس، كما تضم قائمة الظهيرين، فالنتينو لازارو، أديس يابيشتش، رافا رودريجيز، وإيريك جورينيس.

وفي المقابل، وافق الجهاز الفني وإدارة النادي على إعارة عدد من اللاعبين لاكتساب المزيد من دقائق اللعب والخبرة، حيث انتقل ساركي إلى خورفكان، وكوامي أوتوني إلى يونايتد، وكاوا باستيان إلى حتا، وسيكو بابا إلى عجمان، ودرامان كوماري إلى الظفرة.

ويدخل العين الموسم الجديد بطموحات كبيرة بعد موسم استثنائي تُوج خلاله بلقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، واضعاً نصب عينيه مواصلة المنافسة على جميع البطولات، وتعزيز حضوره محلياً وقارياً، في ظل الاستقرار الفني والتدعيمات التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية.