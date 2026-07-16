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الرياضة

الوصل يكثّف التحضيرات قبل الودية الثالثة في معسكر هولندا

الوصل يكثّف التحضيرات قبل الودية الثالثة في معسكر هولندا
16 يوليو 2026 18:00

معتز الشامي (أبوظبي)
يواصل نادي الوصل تحضيراته المكثّفة للموسم الرياضي 2026-2027، خلال معسكره الخارجي المقام في هولندا، والذي يمثّل محطة مهمة في مشروع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لإعادة بناء فريق قادر على المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية، واستعادة حضوره القاري في دوري أبطال آسيا للنخبة، وسط تطلعات جماهير «الإمبراطور» لرؤية فريقها يعود إلى منصات التتويج بعد موسم لم يلبِّ الطموحات.
ويعتمد الجهاز الفني على برنامج إعداد متدرج يجمع بين رفع المعدلات البدنية، وتطوير الجوانب التكتيكية، ومنح أكبر عدد من اللاعبين فرصة المشاركة، من أجل الوصول إلى التشكيلة الأكثر انسجاماً قبل ضربة البداية الرسمية.
واستهل الوصل مبارياته الودية في المعسكر بانتصار معنوي مهم على أوتريخت الهولندي بنتيجة 2-1، في مباراة قدم خلالها الفريق مؤشرات إيجابية على المستوى الهجومي، حيث سجل ريناتو جونيور ومالك جنعير هدفي الفوز، بينما استغل فيتوريا اللقاء لتجربة أكثر من خيار فني وتدوير اللاعبين، في إطار خطة تهدف إلى تقييم جاهزية جميع العناصر، وتعزيز الانسجام داخل المجموعة.
وفي ثاني تجاربه، خسر «الإمبراطور» أمام بيفيرين البلجيكي بهدف دون رد، إلا أن النتيجة لم تكن المعيار الأساسي بالنسبة للجهاز الفني، الذي ركز على تطبيق عدد من الأفكار التكتيكية واختبار اللاعبين في مواقف تنافسية مختلفة أمام منافس قوي بدنياً ومنظم دفاعياً.
وكاد الوصل أن يخرج بالتعادل في الدقائق الأخيرة، بعدما حصل على ركلة جزاء، إلا أن الحارس البلجيكي تصدى لتسديدة المهاجم البرازيلي سالدانا، ليحرم الفريق من تعديل النتيجة.
وتعكس المباراتان فلسفة فيتوريا في فترة الإعداد، إذ يفضل استثمار المباريات الودية في الوقوف على الحالة البدنية والفنية للاعبين، وتجربة أكثر من خيار تكتيكي، وإيجاد أفضل توليفة ممكنة قبل بداية الموسم، بعيداً عن التركيز على النتائج فقط.
ولا يزال برنامج الوصل يتضمن ثلاث مواجهات ودية أخرى، حيث يلتقي غداً مع كامبوير الهولندي، ثم يواجه الشمال القطري يوم 22 يوليو، قبل أن يختتم معسكره بمواجهة التعاون السعودي يوم 25 يوليو، على أن تعود بعثة الفريق إلى الدولة في 26 يوليو الجاري.
وتحظى هذه المرحلة بأهمية كبيرة داخل أروقة النادي، إذ يسعى الجهاز الفني إلى الوصول بالفريق إلى أعلى درجات الجاهزية، وترسيخ هوية فنية واضحة تمنح الوصل القدرة على استعادة مكانته بين كبار الكرة الإماراتية، والعودة بقوة للمنافسة على الألقاب المحلية وتقديم ظهور مميز في دوري أبطال آسيا للنخبة خلال الموسم الجديد.

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