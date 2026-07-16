محمد الشرقي يزور البرنامج الصيفي لنادي الفجيرة للرماية

الفجيرة (وام)

زار سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، البرنامج الصيفي الذي ينظمه نادي الفجيرة للرماية في مقره، وأكد سموه خلال الزيارة، أهمية البرنامج وأهدافه في استثمار المواهب وتدريب الناشئة على مهارات الرماية، ترسيخا لقيمتها التاريخية والاجتماعية في الموروث العربي.

كما نوه سموه، إلى متابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للبرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين الأطفال والناشئة والشباب عبر تدريبهم واستثمار أوقاتهم وتطوير قدراتهم.

وأشاد سموه بسير البرنامج الصيفي ومهارات المنتسبين له، مثمنا دور نادي الفجيرة للرماية في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة هذه الرياضة وتعزيز انتشارها ضمن ممارسات رياضية هادفة.

رافق سموه الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسالم عبيد السلامي مدير نادي الفجيرة للرماية.



