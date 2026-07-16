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الرياضة

الأولمبياد الخاص الإماراتي يشارك في سلسلة الألعاب الإقليمية بالقاهرة

الأولمبياد الخاص الإماراتي يشارك في سلسلة الألعاب الإقليمية بالقاهرة
16 يوليو 2026 17:45


أبوظبي (وام)
يشارك الأولمبياد الخاص الإماراتي في المرحلة الثانية من سلسلة الألعاب الإقليمية العاشرة - «رياضات الأداء» بالقاهرة سبتمبر المقبل، تعقبها مشاركة أخرى في سلطنة عمان أكتوبر 2026، وشهر نوفمبر بالمملكة العربية السعودية وصولا إلى استضافتها في دولة الإمارات ديسمبر المقبل.
وأكد طلال الهاشمي المدير الوطني للاولمبياد الخاص الإماراتي، أن المشاركة في القاهرة تتضمن منافسات رفعات القوة، والفروسية والجمباز الإيقاعي والفني، بينما تشهد الفعاليات المقررة في سلطنة عمان ألعاب المضرب وتشمل كرة الطاولة والريشة الطائرة، والجولف والتنس الأرضي.
وأضاف أن المنافسات في السعودية ستشهد إقامة الألعاب الجماعية لكرة السلة 3 في 3، وكرة القدم وكرة الطائرة والبوتشيا،«ذكور وإناث» بينما تحتضن دولة الإمارات رياضات السباحة، والدراجات الهوائية وألعاب القوى، بما يتماشى مع أهداف تعزيز التعاون العربي، وإبراز قصص النجاح الملهمة لأبطال الأولمبياد الخاص.
وأثنى الهاشمي على المستويات المميزة لمنتخب الإمارات لكرة القدم الموحدة، والأداء التنافسي العالي، وحصوله على المركز الرابع ضمن المجموعة الثانية (B)، في منافسات كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص - باريس 2026، خلال الفترة من 6 إلى 12 يوليو الجاري، وقال إنه يجسد التطور اللافت في الرياضة الموحدة بالدولة، والقدرات العالية لمواجهة المنتخبات العالمية.
وأوضح أن بطولة العالم تقام كل عامين، آملا أن تكون المشاركة التالية في النسخة المقبلة والمقررة عام 2028، بجمهورية الباراجواي، إيجابية، بأفضل المستويات التنافسية، لاسيما أن منتخبنا الوطني أظهر خلال الفترة الماضية مرحلة كبيرة من التطور تمكنه من مواجهة الفرق العالمية، بالإضافة إلى القيمة التي تمثلها البطولة في تعزيز الأثر الإيجابي للرياضة الموحدة لتمكين أصحاب الهمم، وترسيخ قيم الدمج المجتمعي والعمل الجماعي.

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الأولمبياد الخاص الإماراتي
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