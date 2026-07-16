جمال محمود يقود «الصقور» في الموسم الجديد لدوري الأولى



رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن نادي الإمارات تعاقده مع المدرب الأردني جمال محمود لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي 2026-2027 لدوري الدرجة الأولى، ضمن خطة النادي لإعادة بناء الفريق وتعزيز طموحاته في المنافسة خلال الموسم الجديد.

وجرت مراسم توقيع العقد بحضور محمود حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة النادي، وأحمد محمد الشملان، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وعبدالله العاجل، مشرف الفريق الأول، إلى جانب أعضاء الجهاز الفني الجديد، الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويصل جمال محمود إلى الملاعب الإماراتية بسيرة تدريبية حافلة تمتد لأكثر من عقدين، ويُعد من أبرز المدربين في الكرة العربية، بعدما حقق العديد من النجاحات مع الأندية والمنتخبات، إلى جانب عمله محللاً فنياً في شبكة «beIN Sports».

ومن أبرز محطاته التدريبية، قيادة الحسين إربد إلى التتويج بلقب الدوري الأردني للمحترفين موسم 2023-2024 للمرة الأولى في تاريخ النادي، كما قاد منتخب فلسطين لإحراز لقب كأس التحدي الآسيوي عام 2014 وبلوغ نهائيات كأس آسيا 2015، إلى جانب تحقيق عدة بطولات مع الوحدات الأردني، شملت الدوري وكأس السوبر وكأس الدرع، فضلاً عن تجارب تدريبية مع النصر الكويتي، والرمثا، وشباب الأردن، والأهلي، وسحاب.

ويحمل المدرب الأردني رخصة التدريب الاحترافية (AFC Pro)، إضافة إلى عدد من الشهادات المعتمدة من الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم.

وأكد محمود حسن الشمسي، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، أن التعاقد مع جمال محمود يأتي في إطار رؤية النادي لبناء فريق قادر على المنافسة، مشيراً إلى أن المدرب يمتلك سجلاً مميزاً وخبرات واسعة تؤهِّله لقيادة الفريق وتحقيق تطلعات جماهير «الصقور».

وقال: «يسرّنا التعاقد مع المدرب جمال محمود، وهو اسم يمتلك رصيداً كبيراً من الإنجازات في الكرة العربية، ونثق بأن خبراته ستكون إضافة مهمة للفريق. نتطلع إلى العمل معه ومع جهازه الفني لتحقيق أهداف النادي وإسعاد جماهير الإمارات».

من جانبه، أعرب جمال محمود عن اعتزازه بقيادة نادي الإمارات، مؤكِّداً عزمه على تسخير خبراته لخدمة الفريق.

وقال: «أتقدم بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الإمارات على الثقة، وأتشرف بقيادة نادٍ يمتلك تاريخاً وجماهيرية كبيرة. سنعمل بروح الفريق الواحد مع الإدارة واللاعبين والجهاز الفني لبناء فريق قادر على تقديم مستويات تليق باسم النادي وتحقيق النتائج التي تسعد جماهير الصقور».