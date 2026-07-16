«ترولرمان» يترقب مباراة إعادة مع «سكاندينافيا» في «جودوود»

عصام السيد (أبوظبي)

يخوض نجم جودلفين "ترولرمان" مباراة إعادة مثيرة واردة أمام خصمه "سكاندينافيا" في سباق كأس جودوود، بعد أن خسر الجواد الذي يشرف عليه جون وثادي جوسدن، بفارق ضئيل أمام خصمه بإشراف إيدان أوبراين في أول ظهور له هذا الموسم، في سباق تاريخي لكأس أسكوت الذهبية.

وتصدر الجواد الشهير "ترولرمان"، عناوين الصحف حتى قبل دفاعه عن كأس الذهب في رويال أسكوت الشهر الماضي، حيث ارتدى غطاء الرأس غير المألوف (النظارات الواقية) في ساحة العرض وفي طريقه إلى خط البداية في محاولة للتخفيف من مشكلة في عينيه تجعله حساساً لأشعة الشمس.

وقال المدرب جون جوسدن: "إنه بخير، وقد خرج مرتدياً نظارته الواقية لقد أبلى بلاءً حسناً في هذا السباق الرائع بعد فترة تحضير قصيرة، وكان متقدماً على الفائز أعلى بفارق رطل واحد، وهذا الفارق مهم في سباق ميلين ونصف.

وأضاف:" قد يكون سباق ميلين في جودوود صعباً بعض الشيء عليه، لكنه مع ذلك في حالة ممتازة، لقد استعاد لياقته البدنية للسباق، لكنه من نوع الخيول التي تُشبه الملاكم المخضرم، فهو مستعد للمنافسة في أي وقت."

وكان الحصان "ترولرمان" يتدرب على العدو الخفيف مرتين في المجموعة الثانية على تلة وارن في نيوماركت يوم الثلاثاء، مرتدياً نظارته الواقية حتى في الطقس الغائم.

وشهدت موجة الحر الثالثة هذا العام تغيير عائلة جوسدن لنظام تدريبهم، حيث تجاوزت درجات الحرارة 30 درجة مئوية في اليوم الأول من مهرجان نيوماركت في مهرجان يوليو يوم الخميس.

وقال جوسدن: "نحرص بشدة على كيفية التدريب، ونتدرب في الصباح الباكر عندما يكون الجو لطيفاً ومنعشاً، لدينا مراوح ونوافذ مفتوحة، وكل شيء مفتوح، والخيول تتحمل ذلك جيداً."

"حافظوا على ترطيبهم، هذا هو الأهم، تماماً كما تفعلون أنتم وأنا، هم ليسوا مختلفين، وبهذا القدر سيتأقلمون، ولحسن حظنا، الجو جاف وليس رطباً، لذا على الأقل يمكننا التنفس بسهولة أكبر."