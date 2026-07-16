«موانئ أبوظبي» شريكاً لوجستياً لفريق أبوظبي لزوارق الفورمولا-1



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية شراكة لوجستية مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تصبح المجموعة بموجبها الشريك اللوجستي الرسمي لفريق أبوظبي للزوارق السريعة «الفورمولا -1» خلال مشاركاته في بطولة العالم للفورمولا-1 للزوارق السريعة لعام 2026.

تم توقيع الاتفاقية من قبل سلطان الغيثي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة موانئ أبوظبي؛ وثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة - نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم العمليات اللوجستية المرتبطة بمشاركات فريق أبوظبي العالمية، من خلال توظيف خبرات مجموعة موانئ أبوظبي وإمكاناتها في إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، بما يضمن نقل الزوارق والمعدات الفنية وفق أعلى المعايير الدولية، وتعزيز جاهزية الفريق لخوض مختلف الاستحقاقات الرياضية.

وبهذه المناسبة، قال سلطان الغيثي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة موانئ أبوظبي: «تجسد هذه الشراكة التزام مجموعة موانئ أبوظبي بدعم المبادرات الوطنية التي تعكس مكانة إمارة أبوظبي وريادتها على الساحة العالمية. ويسعدنا التعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية وفريق أبوظبي، وتسخير خبراتنا اللوجستية لدعم فريق يجسد قيم الطموح والتميز والابتكار والاحترافية التي تتميز بها الإمارة. ونتطلع إلى المساهمة في موسم ناجح للفريق خلال بطولة العالم للفورمولا 1 للزوارق السريعة لعام 2026».

ومن جانبه، قال ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة - نادي أبوظبي للرياضات البحرية: «تمثل هذه الاتفاقية إضافة مهمة لمسيرة فريق أبوظبي، إذ تجمعنا مع مجموعة موانئ أبوظبي رؤية مشتركة تقوم على التميز وتعزيز حضور أبوظبي في أبرز المحافل الدولية. ويمثل الدعم اللوجستي من شريك عالمي بخبرة مجموعة موانئ أبوظبي عاملاً مهماً في تعزيز جاهزية الفريق وتمكينه من مواصلة المنافسة على أعلى المستويات».

تجمع هذه الشراكة بين مؤسستين تمثلان إمارة أبوظبي على الساحة الدولية، حيث يواصل فريق أبوظبي ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفرق العالمية في رياضات الزوارق السريعة، حاملاً اسم الإمارة في كبرى البطولات الدولية، ومبرزاً مكانتها كوجهة عالمية رائدة للرياضة والسياحة، بفضل بنيتها التحتية المتطورة وخبراتها التنظيمية في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية. فيما تواصل مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.

وبموجب هذه الشراكة، ستظهر علامة مجموعة موانئ أبوظبي على زوارق فريق أبوظبي وملابس السباقات والمنصات الإعلامية والأنشطة الترويجية المصاحبة لموسم البطولة لعام 2026، بما يعزز ارتباط المجموعة بالتميز في الرياضات البحرية. وتعكس هذه الشراكة نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الوطنية، وتدعم رؤية أبوظبي لتعزيز مكانتها العالمية في الرياضات البحرية، من خلال شراكات استراتيجية تجمع بين الخبرة والابتكار والتميز.