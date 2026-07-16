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الرياضة

«دبي لكرة السلة» يدعم جهازه الفني بطاقم من 5 مدربين

«دبي لكرة السلة» يدعم جهازه الفني بطاقم من 5 مدربين
16 يوليو 2026 21:35


دبي (وام)
يواصل نادي دبي لكرة السلة تنفيذ خطته لتدعيم صفوفه استعداداً للموسم الجديد 2026-2027، بهدف البناء على الإنجازات التي حققها في موسمه الثاني، بعدما توج بلقب دوري رابطة الأدرياتيك (ABA League)، وشارك للمرة الأولى في الدوري الأوروبي لكرة السلة (يوروليج)، واضعاً المنافسة على البطولتين ضمن أبرز أهدافه في الموسم المقبل.
وركز النادي خلال فترة الإعداد على محورين رئيسين، أولهما الحفاظ على القوام الأساسي للفريق عبر تجديد عقود عدد من أبرز لاعبيه، وثانيهما تعزيز الجهاز الفني والصفوف بعناصر تمتلك خبرات واسعة في البطولات الأوروبية.
وبعد تعاقد النادي مع المدرب الإسباني تشافي باسكوال بعقد يمتد حتى عام 2029، لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، مستفيداً من خبراته الكبيرة في الدوري الأوروبي، أعلن اليوم انضمام 4 مدربين إلى الجهاز الفني بقيادة باسكوال، هم مساعدو المدرب إينيجو زورزانو، وأوسكار أوريانا، وآدامانتيوس باناجيوتوبولوس، إلى جانب أليخاندرو غارسيا مدرباً للإعداد البدني، في إطار تعزيز الجهاز الفني بخبرات أوروبية سبق لمعظمها العمل مع باسكوال في محطات تدريبية ناجحة.
وعلى صعيد اللاعبين، مدد النادي عقد الكندي مفيوندو كابينجيلي حتى عام 2028، بعد تألقه في الموسم الماضي، حيث أسهم في تتويج الفريق بلقب دوري رابطة الأدرياتيك، ونال جائزة أفضل لاعب في السلسلة النهائية، كما اختير ضمن التشكيلة المثالية للمسابقة.
كما جدد عقد الأميركي دواين بيكون حتى عام 2028، بعد المستويات المميزة التي قدمها، واختياره ضمن التشكيلة المثالية لدوري رابطة الأدرياتيك، ليواصل مشواره مع الفريق في الموسم الجديد.
وفي إطار تدعيم القائمة، تعاقد النادي مع الأميركي جارون بلوسومجيم بعقد يمتد حتى عام 2028، قادماً من موناكو الفرنسي، بعد 4 مواسم متتالية في الدوري الأوروبي خاض خلالها 160 مباراة، ليعزز صفوف الفريق بخبراته التي اكتسبها في الملاعب الأميركية والأوروبية، إلى جانب مساهمته في تتويج موناكو بلقبي الدوري والكأس في فرنسا خلال الموسم الماضي.

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