إقبال طلابي كبير على الأنشطة الرياضية بمهرجان الشيخ زايد الصيفي



أبوظبي (وام)



حققت فعاليات مجلس أبوظبي الرياضي، في«مدينة الرياضة والحيوية»، بمهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، الذي يتواصل بالوثبة حتى أغسطس المقبل نجاحاً لافتاً وإقبالاً كبيراً من المراحل العمرية المختلفة من الذكور والإناث.

وحظيت الفعاليات التي يشرف عليها المجلس، وهي الشطرنج وألعاب المضرب، والرماية الإلكترونية، والقوس والسهم، وكرة القدم، والجودو، والجوجيتسو، وكرة السلة، وتنس الطاولة، وحصص اليوجا للسيدات، والألعاب الشتوية، بتقدير كبير من أولياء أمور الطلبة، نظراً لدورها في تعزيز ثقافة ممارسة النشاط البدني.

وقال سعيد المهيري، مدير إدارة الرياضات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، إن المهرجان يمثل منصة متكاملة للتوعية بأهمية الرياضة، بفضل البنية التحتية المتطورة، والمنشآت الحديثة، والأجواء المحفزة لمنح الطلبة فرصة ممارسة الرياضة، وصقل قدراتهم، والاطلاع على الرياضات النوعية والأولمبية، مشيراً إلى الحرص على توفير أفضل الظروف لتحقيق أهداف المهرجان في الفترة الصيفية، وتقديم المبادرات المحفزة للمشاركين من مختلف الفئات العمرية.

وأكد المهيري أن الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الأندية المشاركة والشركاء، لها أثر كبير في الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة، في بيئة آمنة ومريحة ومحفزة تجمع بين الرياضة والترفيه وتنمية المهارات، وتطوير قدرات المشاركين من جميع الفئات وتنمية مهاراتهم وتطويرها.