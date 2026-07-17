أنتيتوكونمبو إلى «هيت» سيراً على خطى ميسي

ميامي(أ ف ب)

وصل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو إلى ميامي الخميس للانضمام إلى فريق هيت في دوري كرة السلة الأميركي (أن بي أيه) مستلهماً من الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأسطورة الرياضية الذي بدأ فصلاً جديداً من النجاح بانتقاله إلى جنوب فلوريدا.

وقال أنتيتوكونمبو، الحائز على جائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، والذي قاد فريقه السابق ميلووكي باكس للفوز بلقب الدوري عام 2021، إن ميسي هو من نوعية اللاعبين، مثل ليبرون جيمس، الذين رسموا "القدوة" للعظمة الرياضية.

وأضاف "عليك فقط أن تتبع خطاه. الأمر صعب. عليك أن تكون منضبطاً، وأن تكرّس نفسك لمهنتك. لكن الطريق موجود. وإن أردت أن تتبعه، فافعل. وإن لم تُرِد، فعُد إلى ديارك".

وشاهد أنتيتوكونمبو النجم ميسي والأرجنتين يتأهلان إلى نهائي كأس العالم بفوز مثير على إنجلترا 2-1 الأربعاء في أتلانتا.

ثم توجه إلى ميامي الخميس ليتم تقديمه رسمياً كأحدث نجم في هيت بعد انتقاله من باكس.

قال اليوناني البالغ 31 عاماً: "كنت أفكر في مسيرته"، مستذكراً رحلة ميسي من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم إلى إنتر ميامي في الدوري الأميركي عام 2023، في خطوة توقع الكثيرون أنها ستؤدي إلى ابتعاده عن الساحة الكروية.

بات "البرغوث الصغير" البالغ 39 عاماً على أعتاب التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف يانيس، وهو يسرد إنجازات الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، قائلاً: "قد يُخلّد اسم ميسي كواحد من أفضل الرياضيين على مر التاريخ". وتشمل إنجازاته أيضاً الفوز بلقب الدوري الإسباني والفرنسي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن تألقه في الدوري الأميركي، حيث قاد إنتر ميامي للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، كما توج بلقب أفضل لاعب مرتين.

وتابع: "قد يُتوّج بلقبين في نهائي كأس العالم".

وأردف: "عندما ترى ذلك، تشعر بالإلهام. بالتأكيد تشعر بالإلهام للاهتمام بجسدك، والاستمرار في فعل الصواب من أجل فريقك".

وأشار أنتيتوكونمبو إلى انه تأثر بشدة بلحظة في فوز الأربعاء على إنجلترا، عندما تعرض ميسي لدفعة وسقط أرضاً.

وختم قائلاً: "ثم رأيت جميع زملائه يهرعون لمساعدته. هذا الاحترام يُكتسب. الاحترام الذي يحظى به من زملائه، هو احترام مكتسب... أتمنى أن أتمكن في مسيرتي من فعل شيء مماثل".