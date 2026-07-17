حرائق الغابات تؤجل ظهور ليفاندوفسكي في الدوري الأميركي

شيكاغو(أ ف ب)

تأجل الظهور الأول للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدوري الأميركي لكرة القدم (أم أل أس)، بعدما أُرجئت المباراة بين فريقه الجديد شيكاغو فاير وفانكوفر وايتكابس التي كانت مقررة الخميس، بسبب تراجع جودة الهواء الناجم عن حرائق الغابات.

وانتشر الدخان المتصاعد من الحرائق التي تجتاح مقاطعة أونتاريو الكندية عبر الولايات المتحدة، متسبباً في تلوث شديد للهواء في الولايات الحدودية، ولا سيما مينيسوتا وويسكونسن وميشيغن وإيلينوي.

وأعلن نادي شيكاغو فاير في بيان أن المباراة التي كانت مقررة على ملعبه أُرجئت إلى السادس من أكتوبر.

وقال النادي: "تم اتخاذ قرار إعادة جدولة المباراة بعد مشاورات وثيقة مع خبراء الصحة المحليين، ورابطة الدوري الأميركي لكرة القدم، ونادي فانكوفر وايتكابس، ومدينة شيكاغو".

وكان من المتوقع حضور نحو 40 ألف متفرج إلى ملعب سولدجر فيلد للمباراة التي جاءت ضمن استئناف منافسات الدوري بعد توقفه خلال كأس العالم.

وكان يُنتظر أن يخوض ليفاندوفسكي، الذي انضم من برشلونة بعدما ساهم في تتويج النادي الكتالوني بلقب الدوري الإسباني الشهر الماضي، أولى دقائقه في الدوري الأميركي في مواجهة كانت ستجمعه بزميله السابق في بايرن ميونيخ الألماني توماس مولر.

وستكون الفرصة التالية أمام الهداف التاريخي لمنتخب بولندا لخوض مباراته الأولى في الدوري الأميركي الأربعاء المقبل أمام إنتر ميامي، حيث لا يُتوقع مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب انشغاله بخوض نهائي كأس العالم الأحد.

وكانت إيلينوي من بين الولايات الأميركية الأكثر تضرراً من الدخان الناجم عن الحرائق.

كما خيّم ضباب دخاني على منطقة مدينة نيويورك، حيث من المقرر أن تواجه الأرجنتين بقيادة ميسي إسبانيا في نهائي كأس العالم الأحد.

وحذرت سلطات ولاية نيويورك من مستويات الجسيمات الدقيقة الناتجة عن الحرائق، مؤكدة أن البقاء في الهواء الطلق سيكون "غير صحي".