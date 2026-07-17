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الرياضة

منتخب الشباب يدشّن مشاركته في «آسيوية الجودو» بالأردن

منتخب الشباب يدشّن مشاركته في «آسيوية الجودو» بالأردن
17 يوليو 2026 11:30

أبوظبي (الاتحاد)
يستأنف منتخبنا الوطني لشباب الجودو مبارياته غداً في البطولة الآسيوية للجودو للناشئين والشباب، التي افتتحت أمس الأول بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمان برعاية وحضور الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية، والتي شهدت مشاركة نحو 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 22 دولة.
ويفتتح منتخبنا للشباب في وزن تحت 60 كجم، بلقاء يجمع عبد الرحمن جانيف مع بطل كوريا الجنوبية تحت 20 عاماً اللاعب يون جوسونغ، بينما يلتقي راشد نعماتوف في تصفيات وزن تحت 81 كجم مع لاعب طاجكستان عبد الجليل زاده.
وكانت بطولة الناشئين التي اختتمت مساء أمس، قد شهدت فوز أنس اليماحي في وزن تحت 66 كجم على اللاعب القطري صالح السعدي في بداية التصفيات، إلا أنه خسر أمام بطل الهند سوراف، الذي بلغ بدوره المربع الذهبي، بينما خسر صقر العتيبي من بطل الأردن وآسيا لفئة الناشئين تحت 66 كجم اللاعب أشرف الزيدانيين.
وخسر مانع الزعابي في تصفيات وزن تحت 50 كجم أمام لاعب المنتخب السعودي عبدالاله عبدالله الحائز على ذهبية بطولة الدار البيضاء المفتوحة وفضية الأردن الحالية.
ورغم النتائج حقق لاعبو منتخبنا مشاركة واعدة واستفادة كبيرة من تلك المشاركة الآسيوية في بداية الإعداد للمشاركات الإقليمية والدولية القادمة.

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