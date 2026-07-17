نهائي المونديال يشعل «حمّى» ميسي ويامال

معتصم عبدالله (أبوظبي)

قبل ساعات من نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، عاد الثنائي ليونيل ميسي ولامين يامال إلى صدارة المشهد العالمي، لكن بعيداً عن المستطيل الأخضر، بعدما تزامن عمل فني جديد في كوسوفو مع إعادة إحياء الصورة الشهيرة التي جمعتهما قبل 18 عاماً.

وفي مدينة جاكوفا، أنجز الفنان الكوسوفي ألكينت بوزيغو لوحة فسيفسائية أرضية من الحبوب والبذور تجسّد ميسي ويامال، مواصلاً تقليده في تخليد نهائيات كأس العالم، بعدما سبق أن قدم عشية نهائي مونديال قطر 2022 لوحة مماثلة جمعت ميسي وكيليان مبابي. ويحمل بوزيغو ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة «جينيس» بفضل أعماله الفنية المصنوعة من الحبوب والبذور.

وبالتزامن مع ذلك، أعادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» نشر الصورة التاريخية، التي يظهر فيها ميسي وهو يحمّم الرضيع لامين يامال خلال جلسة تصوير خيرية عام 2007، في خطوة أعادت الجدل العالمي حول الصورة، بعدما شكك كثيرون في صحتها خلال السنوات الماضية.

وأكدت «يونيسف» عبر حسابها الرسمي: «نعم، تلك الصور التي رأيتموها حقيقية، قبل أكثر من 18 عاماً، التقى الطفل لامين يامال ووالدته شيلا بليونيل ميسي خلال جلسة تصوير لجمع التبرعات لليونيسف، واليوم، يُلهم إنجازاهما في الملعب الملايين، وخارجه يستخدم كل منهما صوته ومنصته كسفير للنوايا الحسنة لليونيسف للدفاع عن حقوق الأطفال حول العالم، نحن فخورون بانضمامهما إلى فريقنا».

وتحوّلت الصورة، التي التُقطت عندما كان يامال رضيعاً لم يتجاوز أربعة أشهر، إلى واحدة من أكثر اللقطات تداولاً في كرة القدم، قبل أن تستعيد زخمها مع اقتراب أول مواجهة تجمع ميسي ويامال في نهائي كأس العالم، ليصبح العمل الفني في كوسوفو ومنشور «يونيسف» عنوانين متزامنين للاهتمام العالمي بالثنائي قبل ساعات من إسدال الستار على البطولة.