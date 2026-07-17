صراع دو بليسيس وعثمان يشعل قمة «يو إف سي» في أوكلاهوما

معتصم عبدالله (أبوظبي)

قبل أسبوع واحد من تحول الأنظار إلى أبوظبي، التي تستضيف «ليلة النزال من يو إف سي» يوم 25 يوليو في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، تتجه أنظار عشاق الفنون القتالية المختلطة فجر الأحد إلى أوكلاهوما سيتي، التي تستضيف أول حدث لمنظمة «يو إف سي» منذ أكثر من تسع سنوات، ويتصدره النزال المرتقب بين بطلي العالم السابقين الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس والنيجيري كامارو عثمان، في مواجهة قد تعيد الفائز مباشرة إلى دائرة المنافسة على لقب الوزن المتوسط.

ويحمل الحدث أهمية كبيرة في ظل التغييرات التي شهدتها فئة الوزن المتوسط، بعد استعادة الأميركي شون ستريكلاند اللقب، ما يجعل مواجهة دو بليسيس وعثمان محطة مفصلية في سباق المنافسة على الحزام.

ويدخل دو بليسيس المواجهة بعد أول خسارة له منذ نحو سبع سنوات، عندما فقد لقب الوزن المتوسط أمام حمزة شيماييف، لتنتهي سلسلة من 11 انتصاراً متتالياً داخل «يو إف سي»، في اختبار حقيقي لقدرة الجنوب أفريقي على استعادة مكانته بين كبار الفئة.

في المقابل، يخوض كامارو عثمان أول ظهور كامل له في الوزن المتوسط، بعدما قدم أداءً قوياً أمام شيماييف في مشاركته السابقة بهذه الفئة، قبل أن يستعيد توازنه بفوزه على خواكين باكلي، مؤكداً أن خبرته الطويلة في النزالات الكبرى ومهاراته في المصارعة ما زالت تؤهله للعودة إلى دائرة المنافسة على اللقب.

وتمنح المواجهة بعداً إضافياً، إذ سبق لدو بليسيس الفوز مرتين على حامل اللقب الحالي شون ستريكلاند، فيما يمتلك عثمان أيضاً انتصاراً سابقاً على البطل الأميركي خلال فترة هيمنته على وزن الوسط، ما يجعل الفائز مرشحاً بقوة للحصول على فرصة المنافسة على اللقب خلال الفترة المقبلة.

وفي النزال المشترك الرئيسي، يلتقي الأميركي جاريد كانونير مع البريطاني كريستيان ليروي دنكان في مواجهة تجمع بين الخبرة والطموح داخل الوزن المتوسط.

ويحاول كانونير، أحد أبرز المنافسين السابقين على اللقب، الحفاظ على موقعه بين نخبة الفئة، بعدما حقق خلال مسيرته انتصارات بارزة على أسماء كبيرة، بينها شون ستريكلاند وجريجوري رودريجيز، بينما يدخل دنكان النزال بأفضل فتراته الفنية، بعدما حقق أربعة انتصارات متتالية، بينها انتصاران بالضربة القاضية، ليواصل تقدمه نحو المراكز الأولى.

كما تشهد البطاقة الرئيسية مواجهة مرتقبة في الوزن الخفيف بين تشيس هوبر وميتش راميريز، حيث يسعى كل منهما لاستعادة طريق الانتصارات. ويُعرف هوبر بقدرته الكبيرة على إنهاء النزالات، بعدما حقق 12 انتصاراً قبل النهاية، فيما يتطلع راميريز إلى إيقاف سلسلة نتائجه السلبية وتحقيق أكبر انتصار في مسيرته داخل المنظمة.

وتضم البطاقة الرئيسية أيضاً مواجهة بين تومي ماكميلين وألبرتو مونتيس، إلى جانب سبع مواجهات تمهيدية، أبرزها نزال تاباثا ريتشيأمام فاطمة كلاين، وأوستن باشي ضد خوسيه ميجيل ديلجادو.

وتشكّل ليلة أوكلاهوما المحطة الأخيرة قبل الحدث المرتقب في أبوظبي، حيث تستضيف العاصمة الإماراتية «ليلة النزال من يو إف سي» في الاتحاد أرينا يوم 25 يوليو، ويتصدرها النزال الرئيسي الجديد بين الروسي ماغوميد أنكالايف والأوزبكي بوغدان غوسكوف في الوزن الخفيف الثقيل، إلى جانب مواجهة مشتركة رئيسية في وزن الذبابة تجمع الأسترالي ستيف إرسيج والأوزبكي رمضان تيميروف، في أمسية جديدة تؤكد مكانة أبوظبي كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لرياضات الفنون القتالية المختلطة.