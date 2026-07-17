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الرياضة

صلاح يحسم وجهته الجديدة والإعلان خلال ساعات

صلاح يحسم وجهته الجديدة والإعلان خلال ساعات
17 يوليو 2026 14:54

القاهرة (د ب أ)
تحدث الكولومبي، رامي عباس، وكيل أعمال النجم الدولي المصري محمد صلاح عن مستقبل اللاعب، مشيراً إلى أنه ربما يتم الكشف عن النادي الجديد لقائد منتخب (الفراعنة) "قريباً جداً".
ويثير صلاح الكثير من التكهنات بشأن وجهته القادمة، والتي لم تحسم بعد، لا سيما عقب مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026 مع المنتخب المصري، الذي تألق بشكل لافت معه، ليقوده لبلوغ دور الـ16 بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.
ونشر رامي عباس عبر صفحته الرسمية على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة "نحن ما زلنا لا نعرف أين سيلعب محمد صلاح الموسم المقبل ولكن قد نعرف ذلك قريباً جداً".
وأضاف "ليس من أسلوبنا الدخول في نقاشات مع أندية لا يرغب محمد في اللعب لها لمجرد إثارة الضجة".
وكانت تقارير إخبارية أشارت في الأيام الماضية عن اهتمام عدد من الأندية في تركيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية بالحصول على خدمات صلاح، الذي أصبح لاعباً حراً بعد انتهاء مسيرته مع ليفربول في ختام الموسم المنصرم، بالإضافة إلى ناديه السابق تشيلسي الإنجليزي.
وخاض صلاح 442 مواجهة مع ليفربول، بكل المسابقات، طوال 9 سنوات قضاها داخل قلعة (آنفيلد)، حيث سجل خلالها 257 هدفا وقام بـ123 تمريرة حاسمة لزملائه.

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