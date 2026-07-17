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الرياضة

نشر لقطات من تدريباته في «مبادلة الرياضية».. شيماييف يتحدى ستريكلاند من أبوظبي

نشر لقطات من تدريباته في «مبادلة الرياضية».. شيماييف يتحدى ستريكلاند من أبوظبي
17 يوليو 2026 18:15

معتصم عبدالله (أبوظبي)
جدّد الإماراتي حمزة شيماييف مطالبته بخوض نزال ثأري أمام الأميركي شون ستريكلاند، بطل العالم لوزن المتوسط في منظمة «يو إف سي»، بالتزامن مع نشره لقطات من تدريباته في صالة مبادلة الرياضية بالعاصمة أبوظبي، أكد خلالها جاهزيته للعودة إلى القفص.
وكتب شيماييف عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستجرام»، موجهاً رسالته إلى منظمة «يو إف سي» قائلاً: «هناك من يتهرب، وأنا جاهز، فقط أخبروني أين ومتى سأكون هناك»، في إشارة إلى رغبته في مواجهة ستريكلاند مجدداً بعد خسارته أمامه في بطولة «يو إف سي 328».
وكان ستريكلاند قد ألحق بشيماييف أول خسارة في مسيرته الاحترافية، بعدما انتزع منه لقب الوزن المتوسط بقرار منقسم للحكام، في واحدة من أكبر مفاجآت العام، لينهي السجل المثالي للمقاتل الإماراتي، الذي كان قد حقق 15 انتصاراً متتالياً قبل ذلك النزال.
ورغم الحديث سابقاً عن إمكانية انتقاله إلى الوزن الخفيف الثقيل، تشير المؤشرات إلى تمسك شيماييف بالبقاء في الوزن المتوسط، أملاً في استعادة اللقب والثأر من خسارته أمام البطل الأميركي، والتي أرجعها كثيرون إلى معاناته الكبيرة خلال عملية خفض الوزن قبل النزال.
في المقابل، يواصل ستريكلاند التعافي من إصابة في الكتف تعرض لها خلال نزاله الأخير، وكان قد أعلن في وقت سابق استهدافه العودة إلى المنافسات خلال ديسمبر المقبل للدفاع عن لقبه.
ولا تبدو مهمة تحديد المنافس المقبل سهلة، إذ لا يقتصر السباق على شيماييف، بل يمتد أيضاً إلى الفائز من المواجهة المرتقبة بين الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس والنيجيري كامارو عثمان، ضمن بطولة «ليلة النزال» في أوكلاهوما سيتي فجر الأحد، ما يجعل المنافسة على لقب الوزن المتوسط مفتوحة على جميع الاحتمالات خلال الأشهر المقبلة.

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