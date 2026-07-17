فيرستابن الأسرع في «حرة» جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا 1



فرانكورشان (رويترز)

سجل ماكس فرستابن سائق فريق رد بول، أسرع زمن للفة في التجارب الحرة ​الأولى لسباق جائزة بلجيكا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات اليوم الجمعة، وكان لويس هاميلتون وشارل لوكلير ثنائي فيراري ⁠أقرب ملاحقيه. وكان هاميلتون بطل فورمولا 1 سبع مرات، ولوكلير، ​اللذان فازا بسباقين هذا الموسم، أبطأ بفارق 0.145 و ​0.207 ‌على التوالي من أفضل توقيت سجله فرستابن ⁠البالغ دقيقة ​واحدة و47.070 ثانية.وفاز فرستابن الحائز على اللقب أربع مرات، ثلاث مرات في حلبة سبا-فرانكورشان، كان آخرها في عام 2023، بينما سيسعى هاميلتون إلى تحقيق ‌فوزه السادس ليتعادل مع الرقم القياسي. وتعرض السائق الهولندي ‌لحادثين على سرعات عالية في السباقين الأخيرين، مما دفع فريق رد بول إلى العودة إلى استخدام جناح خلفي تقليدي، وجاء زميله في الفريق إسحاق حجار رابعاً.

واحتل أوسكار بياستري سائق مكلارين، والفائز بسباق 2025، المركز الخامس ‌في الترتيب، بينما احتل ​كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس، ومتصدر الترتيب العام، المركز السادس، واحتل لاندو نوريس سائق مكلارين وحامل اللقب، المركز السابع.