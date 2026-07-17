ملعب «نهائي المونديال» بين شكوى النجوم والحل الموعود!

معتز الشامي (أبوظبي)

قبل ساعات من نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، لم تعد الأنظار تتجه فقط إلى ليونيل ميسي أو لامين يامال، بل أيضا إلى أرضية ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، التي تحولت طوال البطولة إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، قبل أن تؤكد "فيفا" أنها أصبحت جاهزة بالكامل لاستضافة أهم مباراة في العالم.

الملعب الذي يتسع لأكثر من 82 ألف متفرج تعرض لانتقادات قاسية منذ بداية البطولة، بعدما اشتكى عدد من أبرز نجوم العالم من جودة العشب الطبيعي المؤقت الذي تم تركيبه فوق الأرضية الصناعية الخاصة بمباريات دوري كرة القدم الأمريكية.

بينما كان البرازيلي فينيسيوس جونيور من أوائل المنتقدين، مؤكدا أن الحرارة وتجفيف العشب أثرا على سرعة اللعب، بينما وصف الفرنسي أدريان رابيو الأرضية بأنها "لا تشبه ملاعب كرة القدم"، في حين أطلق مدرب فرنسا ديدييه ديشامب تعليقا ساخرا بقوله "ربما توجد طبقة من الأسمنت تحت العشب"، لكن فيفا تتمسك اليوم برواية مختلفة تماما.

ألان فيرجسون، المسؤول عن تطوير وصيانة ملاعب البطولة، أكد أن المشكلة لم تكن في جودة الأرضية، بل في قرار مدروس باختيار عشب "بيرمودا" المناسب للأجواء الحارة، باعتبار أن ملعب ميتلايف سيستضيف النهائي بعد أكثر من شهر من انطلاق البطولة.

وأوضح أن انخفاض درجات الحرارة في بداية البطولة أبطأ نمو العشب وأثر فقط على شكله الخارجي، لكنه لم يؤثر على جودة اللعب، مؤكدا أن الاتحاد الدولي رفض تغيير نوعية الأرضية أثناء البطولة حفاظا على عدالة المنافسة وثبات خصائص الملعب.

ولمعالجة الأزمة، استخدمت فرق الصيانة أغطية حرارية خاصة، وإضاءة زراعية لرفع درجة حرارة العشب، إلى جانب نظام ري أوتوماتيكي متطور، بينما انتظرت فيفا تحسن الظروف الجوية حتى يصل العشب إلى أفضل حالاته.

كما استفادت أرضية الملعب من فترة راحة استثنائية استمرت أسبوعين، إذ لم تُقم أي مباراة على ميتلايف منذ مواجهة البرازيل والنرويج في ثمن النهائي يوم 5 يوليو، وهو ما منح فرق الصيانة الوقت الكافي لإجراء أعمال الصيانة الكاملة قبل النهائي.

وكشف فيرجسون أن اختبارات فيفا الفنية وضعت أرضية ميتلايف في المركز الرابع بين أفضل 16 ملعبا استضافت مباريات البطولة، بينما جاءت ملاعب فيلادلفيا ولوس أنجلوس ودالاس في المراكز الثلاثة الأولى.

وأضاف أن أرضية النهائي وصلت إلى نحو 95% من المستوى المستهدف، مشيرا إلى أن صباح يوم المباراة سيشهد القص النهائي للعشب قبل تسليمه رسميا لاستضافة المواجهة المنتظرة.