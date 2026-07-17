9 ميداليات للإمارات في «آسيوية الجوجيتسو»



ألماتي (الاتحاد)

استهل منتخب الجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مشواره في النسخة العاشرة من بطولة آسيا للجوجيتسو بإحراز9 ميداليات في منافسات الرجال، بواقع 3 ذهبيات و5 فضيات وبرونزية، خلال اليوم الافتتاحي للبطولة المقامة في صالة «ألماتي أرينا» بمدينة ألماتي الكازاخستانية حتى 19 يوليو الجاري. وتحظى مشاركة منتخب الكبار بأهمية خاصة في مسيرة جوجيتسو الإمارات، إذ تمثل هذه الفئة أعلى درجات التنافس القاري، وتضع حصيلة منظومة الإعداد أمام اختبار مباشر مع نخبة لاعبي آسيا، ودخل المنتخب المنافسات بصفته حامل اللقب، بعد تصدّره فئة الكبار في النسخة التاسعة التي استضافتها العاصمة الأردنية عمّان، مستنداً إلى قائمة تضم مجموعة من أبرز نجوم اللعبة وأكثرهم خبرة في المحافل الدولية.

وأحرز عمر السويدي ذهبية وزن تحت 56 كلجم، وخالد الشحي ذهبية وزن تحت 62 كلجم، وراشد الهيمني ذهبية وزن فوق 94 كلجم. ونال راشد الشحي فضية وزن تحت 56 كلجم، وعمر الفضلي فضية وزن تحت 69 كلجم، ومهدي العولقي فضية وزن تحت 77 كلجم، وعمار الحوسني فضية وزن تحت 94 كلجم، وهزاع فرحان فضية وزن فوق 94 كلجم، فيما أحرز سعيد الكبيسي برونزية وزن تحت 85 كلجم.

وفرض لاعبو المنتخب حضورهم في مختلف الأوزان، وبلغوا الأدوار الحاسمة أمام نخبة من أبرز لاعبي القارة، ليضعوا الإمارات منذ اليوم الأول في موقع قوي للمنافسة على صدارة الترتيب العام.

واقتصر برنامج اليوم الافتتاحي على منافسات الرجال في جميع الأوزان، فيما تتواصل منافسات النسخة العاشرة من بطولة آسيا للجوجيتسو غدا السبت مع منافسات السيدات.وأكد فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، أن الدعم الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من القيادة الرشيدة أسهم في بناء مسار متكامل لإعداد اللاعبين، يبدأ من الفئات العمرية ويقود أفضل العناصر إلى المنتخب الأول.

وقال: «يمثل منتخب الكبار المحصلة الأهم لهذا المسار، إذ تجمع منافساته نخبة لاعبي القارة، وتضع الخبرة والجاهزية والقدرة على الحسم تحت الاختبار المباشر، ودخلنا البطولة بصفتنا حاملي اللقب، ما يرفع سقف التحدي».

وأضاف: «منحتنا نتائج اليوم بداية إيجابية، ويبقى هدفنا تثبيت هذا الحضور في بقية المنافسات، ونريد أداءً مستقراً في مختلف الأوزان، وقدرة على تحويل الفرص إلى انتصارات، حتى نرسّخ ريادتنا القارية».

من جانبه، أوضح ياسر محمد القبيسي، رئيس قسم المنتخبات الوطنية بالاتحاد، أن الجهاز الفني بنى استعداداته على الجاهزية الفعلية للاعبين ومتطلبات كل وزن، مع إعداد أكثر من سيناريو لمواجهة اختلاف أساليب المنافسين.

وقال القبيسي: «تضيق الفوارق في منافسات الكبار، ويصبح القرار في اللحظة المناسبة عاملاً حاسماً، ونحن ركزنا خلال الإعداد على السيطرة على إيقاع النزال، وجودة الانتقال بين الوضعيات، وإدارة النتيجة والزمن، والقدرة على تعديل الخطة أثناء المواجهة، وأكد أن اللاعبين أظهروا مستوى جيداً في هذه العناصر، ولا سيما في النزالات التي احتاجت إلى الصبر ودقة التنفيذ حتى اللحظات الأخيرة».

وأضاف: «أكدت نزالات اليوم جاهزية اللاعبين وقدرتهم على تنفيذ الخطط بكفاءة، وسنبني على هذه البداية للمحافظة على قوة الأداء ومواصلة المنافسة على صدارة البطولة».

«ثقة الإعداد» وقال عمر السويدي المتوج بالميدالية الذهبية في وزن تحت 56 كجم: «دخلت البطولة بثقة مصدرها الإعداد، وحرصت على تحويل هذه الثقة إلى قرارات صحيحة داخل البساط»، وأضاف: حافظت على هدوئي حين اشتد الضغط، ولم أتسرع في طلب حسم هذه الذهبية لبلادي، مشيراً إلى زنها ستكون دافعاً للمزيد مستقبلاً.