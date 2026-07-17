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الرياضة

نيمار يبكي ويضحك على مستقبله!

نيمار يبكي ويضحك على مستقبله!
17 يوليو 2026 20:07

ساو باولو (أ ف ب) 
عاد النجم البرازيلي نيمار إلى ناديه الأم سانتوس الجمعة، مع تبقي أشهر قليلة فقط على نهاية عقده معه، وسط تساؤلات حول مستقبله بعدما أشار إلى أنه لن يلعب مجدداً مع منتخب «سيليساو» عقب خيبة أمل الخروج المبكر من مونديال 2026.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن نيمار يُفكّر في مواصلة مسيرته الكروية في الدوري الأميركي وأن مفاوضات جرت مع نادي سينسيناتي، لكنها لم تُكلل بالنجاح.تم استدعاء نيمار، الذي عانى من الإصابات، إلى تشكيلة أبطال العالم خمس مرات لخوض مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد قرابة ثلاث سنوات من آخر ظهور له بقميص البرازيل، ولعب 37 دقيقة فقط في مباراتين.
لم يكن هدفه الوحيد الذي سجله من ركلة جزاء، كافياً لمنع خروج بلاده المبكر بعد الخسارة أمام النروج 1-2 في دور الـ 16، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مُعدّ بتقنية الذكاء الاصطناعي، صممه أحد المشجعين، يُظهر نيمار الشاب وهو يطلب من نيمار الحالي السعي لتحقيق لقب كأس العالم السادس مع البرازيل في عام 2030، علّق الهداف التاريخي للبرازيل على المنشور بإضافة ثلاثة رموز تعبيرية ضاحكة باكية.

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