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فرنسا وإنجلترا غداً .. «الثالث الحزين»

فرنسا وإنجلترا غداً .. «الثالث الحزين»
17 يوليو 2026 21:00


دبي (وام)
تتجه الأنظار غداً إلى ملعب هارد روك في ميامي، حيث يلتقي منتخبا فرنسا وإنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2026، في مواجهة يسعى خلالها كل طرف إلى إنهاء مشواره بالمونديال باعتلاء منصة التتويج، بعد خسارتهما في الدور نصف النهائي أمام إسبانيا والأرجنتين على التوالي.
ويدخل المنتخبان اللقاء بحالة من الحزن بعد ضياع حلم التتويج بالوصول إلى المباراة النهائية، وسر الفرنسيون أمام إسبانيا بهدفين دون رد، فيما فقد المنتخب الإنجليزي فرصة المنافسة على اللقب بعدما تلقى خسارة درامية أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1، رغم تقدمه حتى الدقائق الأخيرة من المباراة.وتكتسب المباراة أهمية خاصة للمنتخب الفرنسي، إذ ينتظر أن تكون الأخيرة للمدرب ديدييه ديشامب مع "الديوك" بعد مسيرة امتدت منذ عام 2012، قاد خلالها المنتخب إلى لقب كأس العالم 2018، ونهائي نسخة 2022، والمربع الذهبي في 5 بطولات كبرى بين كأس العالم وكأس أوروبا.
وتشكل المباراة أيضا فرصة أخيرة للمنافسة على الجوائز الفردية، إذ يتصدر كيليان مبابي سباق هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، مناصفة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويطمح لتعزيز رصيده وحصد الحذاء الذهبي، فيما يملك الثنائي الإنجليزي هاري كين وجود بيلينجهام 6 أهداف لكل منهما، ولا تزال أمامهما فرصة دخول المنافسة.

 

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