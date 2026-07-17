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الرياضة

ديشامب.. «المشهد الأخير»!

ديشامب.. «المشهد الأخير»!
17 يوليو 2026 23:30

ميامي (أ ف ب) 
قال ديدييه ديشامب إنه لن تُذرف الدموع وهو يستعد للإشراف على مباراته الأخيرة مدربا لمنتخب فرنسا لكرة القدم عندما يلاقي إنجلترا غدا السبت في ميامي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم.وتمتع المدرب البالغ 57 عاما بفترة ناجحة، إذ قاد فرنسا إلى إحراز كأس العالم عام 2018 وبلوغ النهائي في قطر بعد أربعة أعوام.
وكان منتخب بلاده الموهوب مرشحا للفوز بكأس عالم ثالثة لفرنسا في نسخة 2026، لكنه خسر أمام إسبانيا بطلة أوروبا 0-2 في الدور نصف النهائي.
وقال ديشان في مؤتمره الصحافي عشية المباراة الجمعة "أعلم أن الستار يُسدل غدا للمرة الأخيرة"، وأضاف "لن يبكي أحد هنا، لكني أعلم أني سأفتقد المنتخب الفرنسي. على مدى 15 عاما، حظيت بلحظات كانت ساحرة وأخرى كانت صعبة".

 

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