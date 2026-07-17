5 وديات للعروبة في معسكر القاهرة

فيصل النقبي (الفجيرة)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة، أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة، لإقامة المعسكر الخارجي استعداداً للموسم الرياضي 2026-2027، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الفريق بأفضل صورة قبل انطلاق المنافسات الرسمية بدوري الدرجة الأولى.

وكان الفريق قد دشّن تجمعه الداخلي في 10 يوليو، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإعداد عبر المعسكر الخارجي، الذي يتضمن خوض خمس مباريات ودية متدرجة المستوى، بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، ومنح الجهاز الفني الفرصة لتقييم جميع العناصر، والوقوف على أفضل التشكيلات.

ومن المقرر أن تستمر فترة المعسكر حتى 7 أغسطس المقبل، موعد عودة البعثة إلى الدولة، بعد استكمال البرنامج التدريبي والمباريات الودية التي تشكل محطة مهمة في إعداد الفريق للموسم الجديد.

ويأمل الجهاز الفني وإدارة النادي أن يحقق المعسكر أهدافه الفنية، من خلال توفير أفضل بيئة إعداد للاعبين، بما يسهم في الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، والدخول بقوة في منافسات الموسم المقبل، وتحقيق تطلعات جماهير العروبة.