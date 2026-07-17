«الزعيم» يجهز صفقاته الجديدة في معسكر المغرب

معتز الشامي (أبوظبي)

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين تدريباته بمدينة الرباط مع تدشينه للمرحلة الأولى من معسكره الخارجي بالمغرب، والتي وصل إليها مساء الخميس على متن طائرة خاصة.

ويواصل الفريق تدريباته المكثفة لمدة أسبوع، حيث يركز الجهاز الفني بقيادة إيفيتش على زيادة الجوانب البدنية، ورفع الجاهزية الفنية لجميع اللاعبين، وزيادة الانسجام والتجانس بين اللاعبين، لاسيما الصفقات الجديدة، قبل أول اختبار يخوضه الفريق أمام اتحاد التواركة المغربي يوم 24 الجاري.

وعزز العين صفوفه بأربع صفقات جديدة، تمثلت في التعاقد مع المدافع الصربي جورج سكوكو قادماً من يافور ماتيس إيفانيتسا، والنمساوي فالنتينو لازارو قادماً من تورينو الإيطالي، والمهاجم الكاميروني بابا بيلو إيلو قادماً من نهضة بركان المغربي، إلى جانب المهاجم اليوناني جيورجيوس جياكوماكيس القادم من كروز أزول المكسيكي.

وستكون تلك المباراة مهمة لاختبار الصفقات الأربع الجديدة والوقوف على مدى انخراطهم مع باقي عناصر الفريق، أملاً في الوصول إلى الفورمة المطلوبة، التي يسعى إليها الصربي إيفيتش مدرب الفريق.

وفي المقابل، شهدت القائمة مغادرة عدد من اللاعبين، حيث انتقل بندر الأحبابي إلى يونايتد، ولابا كودجو إلى الشارقة بعد نهاية عقديهما مع النادي، فيما انتهى عقد لاعب الوسط الكوري الجنوبي بارك يونج وو.

كما أعار النادي 8 لاعبين في إطار خطة تعزّيز تطور هؤلاء اللاعبين فنياً ويهيئهم للعودة بصورة أكثر جاهزية، حيث انتقل كوامي أتون إلى يونايتد، ونسيم شاذلي إلى النصر، ومحمد عوض الله إلى بني ياس، وكاوا سيبستيان إلى حتا، وميشيل درامان كوماري إلى الظفرة، وساركي هاليرو إلى خورفكان، وسيكو بابا إلى عجمان، فيما تم تمديد إعارة سالمون سوسو مع بني ياس.

وضمت قائمة الفريق المغادرة إلى المعسكر 28 لاعباً، توزعوا على مختلف المراكز، وهم «خالد عيسى، محمد أبوسندة، حسن ساني، عبدالله الحميسي، أمادو نيانج، رامي ربيعة، مارسيل راتنيك، إسماعيل أوكوبوتي، يحيى بن خالق، جورج سكوكو، فالنتينو لازارو، أديس ياشيتش، رافا رودريجيز، إيريك جورجينس، ماتياس بالاسيوس، عبدالكريم تراوري، محمد عباس، خوان شليكمان، حازم عباس، جوشوا أودو، حميد محمد، إبراهيم جونيور، أليخاندرو كاكو، جوناتاس، سفيان رحيمي، حسين رحيمي، بابا بيلو إيلو، وجيورجيوس جياكوماكيس».

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الإدارة الهادفة إلى تعزيز جودة الفريق الأول، وبناء قائمة متوازنة قادرة على المنافسة على مختلف البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الرياضي الجديد، مع توفير فرص التطور للاعبين الشباب عبر الإعارات.

ويستمر معسكر العين في المغرب حتى 26 من الشهر الجاري، بينما تنطلق المرحلة الثانية من المعسكر بمدينة ألميريا من 27 يوليو الجاري، حيث يخوض الفريق 4 مباريات ودية أمام إلتشي الإسباني يوم 28 يوليو، والدرعية السعودي في 2 أغسطس، ويواجه تولوز الفرنسي 5 أغسطس، قبل أن يختتم برنامجه التحضيري بلقاء أوساسونا الإسباني يوم 8 أغسطس، على أن تعود بعثة الفريق إلى الدولة في 9 أغسطس.

ويدخل العين، بطل دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم الماضي، مرحلة الإعداد بطموحات كبيرة لمواصلة المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، مستفيداً من برنامج إعداد متكامل يجمع بين المعسكر الخارجي، وخوض مباريات ودية أمام مدارس كروية متنوعة، بما يسهم في تعزيز الانسجام الفني وتطبيق أفكار الجهاز الفني قبل انطلاق الموسم.