الأرجنتين وإسبانيا.. «مُفاجأتان» في حقبة واحدة

عمرو عبيد (القاهرة)

يُمثّل خوض الأرجنتين وإسبانيا المباراة النهائية بكأس العالم 2026، «مفاجئتين» في حقبة واحدة، لأن الأرجنتين تُدافع وحدها عن أحلام قارة أميركا الجنوبية، للمرة الثالثة بعد 2014 و2022، خلال نحو عقدين زمنيين، وهو ما لم يحدث أبداً عبر تاريخ «المونديال»، وعلى الجانب الآخر، تظهر إسبانيا مرتين في نفس الحقبة، لتُقاتل من أجل «القارة العجوز»، في «حدث نادر»، إذ لم يعرف «لا روخا» الطريق إلى نهائي المونديال قبل الآن، إلا في 2010.

وعلى خلفية عدم إقامة بطولتي 1942 و1946، فيُذكر أن «الألبيسيليستي»، خلال عقدي الثلاثينيات والخمسينيات من القرن الماضي، لم يخُض سوى مباراة نهائية واحدة، في النُّسخة الأولى عام 1930، وانتهت بتتويج أوروجواي، الذي ارتدى ثوب «فارس» أميركا الجنوبية مرتين، مثلما كان الحال مع البرازيل، لكن «السليساو» خسر مرة وفاز باللقب مرة.

وفي العشرين عاماً التالية، بين 1962 و1982، ظهرت الأرجنتين مرة واحدة أيضاً، عندما فازت بلقبها الأول عام 1978، في حقبة شهدت رفع البرازيل كأسي 1962 و1970، ثم نجح «راقصو التانجو» في زيادة التأثير عبر عقدين جديدين، بين 1986 إلى 2006، بلعب المباراة النهائية مرتين، فاز في 1986 وخسر في 1990، مقابل خوض «عازفي السامبا» 3 مباريات نهائية، مع حصد لقبين في 1994 و2002، وفقد بطولة 1998.

وبينما تحصد إسبانيا نجاحها الأبرز في العقدين الحاليين، كانت إيطاليا والمجر الأبرز أوروبياً في الحقبة القديمة الأولى، لكن «الآزوري» تُوِّج بلقبين، وخسر «الفريق الذهبي» مثلهما، أما ألمانيا، فتبقى الأكثر ظهوراً في الحقبتين التاليتين، بواقع 3 مرات في النهائي بين 1962 و1982، وكذلك من 1986 إلى 2006، وبين هذه وتلك، فاز «الماكينات» بلقبين وخسر 4، وظلّت إيطاليا حاضرة في كل فترة باللعب في نهائيين، 1970 و1982، ثم 1994 و2006، ومعها هولندا في 1974 و1978، ثم فرنسا 1998 و2006، التي تتساوى حالياً مع «الماتادور»، بلعب نهائي 2018 ثم 2022.