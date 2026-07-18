«رامي» يطارد لقب «تشيسترفيلد هانديكاب» في جودوود

عصام السيد (أبوظبي)

يستهدف الجواد «رامي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم وممثل خيول الإمارات كأس تشيسترفيلد هانديكاب في جودوود، بعد فوزه بكأس جون سميث في يورك يوم السبت الماضي، بعد أن أبدى المدرب روجر فاريان سعادته البالغة بفوزه الرائع، وسيسعى الآن لتحقيق المزيد من النجاحات مع حصانه البالغ من العمر أربع سنوات، والذي يشهد تحسناً مستمراً.

واستمتع ابن «بيرشين كينج» بالقفزة إلى مسافة 10 فورلونج (2000 متر) عندما فاز بسباق نايفزمير هانديكاب القيّم في مشاركته الخامسة فقط بقيادة الفارس راي داوسون، وهو الفوز الثالث في مسيرة هذا الحصان الصاعدة.

وحصل «رامي» على زيادة قدرها 8 أرطال من قِبل لجنة تقييم الخيول بعد فوزه في يورك، لكن مدربه يأمل أن يواصل حصانه تقدمه في سباق كورال تشيسترفيلد كاب هانديكاب على مضمار ساسكس داونز، وهو السباق الذي خسر فيه حصان فاريان «انفجار»، بفارق ضئيل، عندما كان يسعى للفوز بكأس جون سميث عام 2024.

وقال فاريان: «كنت سعيداً جداً بأدائه في يورك، إنه سباق رائع للفوز به، نحن نحب هذا الحصان كثيراً وهو يتقدم بشكل جيد، لقد فاز في ثلاثة من أصل خمسة سباقات، ويمكننا أن نتجاهل مشاركته الأولى هذا العام، حيث كان نشيطاً جداً ومتحمساً أكثر من اللازم، لكن مشاركتيه الأخيرتين كانتا ممتازتين.»

وكان أداؤه جيداً في سانداون في المرة السابقة التي حلّ فيها ثانياً في سباق الميل، وبدا وكأنه في أمسّ الحاجة لسباق الميل وربع، وبالفعل قدّم أداءً رائعاً بالنظر إلى قلة خبرته، حيث فاز بكأس جون سميث، وهو سباق مميز دائماً، ويُعدّ من أبرز سباقات التكافؤ الصيفية.

واختتم فاريان قائلاً: «سنركّز على سباقات التكافؤ في الوقت الحالي، وسيشارك في كأس تشيسترفيلد في جودوود، هذا هو السباق الذي خصّصناه لانفجار بعد فوزه بكأس جون سميث، حيث خسر بفارق ضئيل، وكاد أن يحقق الفوزين معاً، ولكن نأمل أن يكون «رامي» قادراً على ذلك، فقد خرج من السباق بحالة جيدة».

ومن جهة أخرى اعتزل «ريبلز رومانس» السباقات، ويغادر بصفته أكثر خيول جودلفين نجاحاً على الإطلاق خلال مسيرة استثنائية امتدت 7 مواسم، وسجّل ابن «دباوي» 22 فوزاً، منها 9 على مستوى (فئة1)، متضمّنة دبي شيما كلاسيك، وشامبيونز أند شاتر كب، ونسختان من بريدرز كب تيرف.