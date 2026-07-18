ميسي ويامال.. لمَن تبتسم «تميمة» الرقم 19؟

معتز الشامي (أبوظبي)

قبل المواجهة المرتقبة بين الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، يفرض الرقم 19 نفسه بطلاً لقصة تجمع ليونيل ميسي ولامين يامال، بعدما تكرّر في محطات مفصلية من مسيرتيهما، من صورة جمعتهما قبل 19 عاماً، إلى الظهور الأول في كأس العالم بالقميص نفسه، وصولاً إلى إقامة النهائي يوم 19 يوليو، في سلسلة من المصادفات اللافتة.

وسيواجه ميسي ولامين يامال بعضهما للمرة الأولى في مسيرتهما، بعدما سبق أن التقيا قبل 19 عاماً خلال جلسة التصوير الشهيرة التي ظهر فيها ميسي وهو يحمل الطفل لامين يامال ويحممه.

وأعادت تلك الصورة، التي انتشرت على نطاق واسع، جذب الأنظار مجدداً بعدما تقاطع طريق اللاعبين مرة أخرى، لكن هذه المرة في نهائي كأس العالم، بعد مرور 19 عاماً على التقاطها.

ولا تقتصر المصادفات على الصورة فقط، حيث خاض اللاعبان أول مشاركة لهما في كأس العالم وهما في الـ 19 من العمر، بعدما أتمّا عامهما التاسع عشر خلال البطولة.

وسجّل لامين يامال ظهوره الأول في النُّسخة الحالية، بينما خاض ميسي أول مونديال له في نسخة 2006، كما حمل اللاعبان في أول مشاركة لهما في كأس العالم القميص رقم 19، في تكرار جديد للرقم الذي يربط بين مسيرتيهما.

وامتدت المصادفة إلى برشلونة، حيث ارتدى اللاعبان القميص رقم 19 مع الفريق الكتالوني، ورغم أن ميسي بدأ مسيرته مع الفريق الأول مرتدياً القميص رقم 30، فإنه انتقل لاحقاً إلى الرقم 19، وهو الرقم نفسه الذي حمله لامين يامال قبل أن يحصل على القميص رقم 10، الذي ارتداه ميسي لسنوات طويلة مع النادي.

وتتواصل سلسلة المصادفات مع موعد المباراة النهائية، حيث تقام مواجهة الأرجنتين وإسبانيا يوم 19 يوليو، ليظهر الرقم نفسه مجدداً في محطة جديدة من مسيرة اللاعبين.

وبينما تبقى هذه الوقائع مجرد سلسلة من المصادفات، فإن الرقم 19 يواصل الظهور في أبرز محطات ميسي ولامين يامال قبل أول مواجهة مباشرة بينهما. ومع انطلاق نهائي كأس العالم، ستتجه الأنظار إلى ما إذا كانت هذه السلسلة ستتوقف عند حدود المصادفة، أم سيشهد يوم 19 يوليو فصلاً جديداً يضاف إلى القصة التي جمعت النجمين على مدار 19 عاماً.